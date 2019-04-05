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В I квартале 2019 года сибиряки купили 904 тыс. смартфонов на 13 млрд рублей

Средняя стоимость смартфонов составила 14 330 рублей.
  • 05/04/2019, 11:25
В I квартале 2019 года сибиряки купили 904 тыс. смартфонов на 13 млрд рублей

С января по март 2019 года жители Сибири приобрели 904 тыс. гаджетов на сумму 13 млрд рублей, сообщили в пресс-службе компании Связной | Евросеть, специалисты которой подвели итоги I квартала на рынке смартфонов.

По данным компании, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года рынок вырос в штуках на 2%, в денежном выражении – на 12%. Увеличилась и средняя стоимость смартфонов: по итогам I квартала 2019 года она составила 14 330 рублей, в то время как год назад – 12 990 рублей.

— Несмотря на довольно скептические прогнозы в отношении рынка смартфонов, в 2019 году он продолжает медленно, но верно расти. Удорожание средней стоимости обусловлено смещением спроса в пользу более дорогостоящих устройств, которые, в частности, можно приобрести в рассрочку. Что касается ситуации на рынке, росту продаж смартфонов во многом способствовал выпуск гаджетов, поддерживающих инновации вроде стандарта связи 5G и сгибающегося экрана, — отмечает директор макрорегионов «Сибирь» и «Дальний Восток» Связной | Евросеть Сергей Шляхтич.

Отмечается, что самым популярным брендом смартфонов в штуках в первом квартале 2019 года в Сибири стал Honor с долей 33%, на втором месте — Samsung и 24% продаж в штуках, в топ-5 также попали Apple, Huawei и Xiaomi с долями 8%, 8% и 5% соответственно. В переводе на рубли аналогичная пятерка лидеров расположилась в том же порядке: Honor составил 30% от общего объема продаж, еще 25% — за Samsung, доля Apple в денежном выражении составила 24%, Huawei занял 7% сибирского рынка, наконец, доля Xiaomi по итогам I квартала – 3,7%.

Фото: pixabay.com, автор- stevepb

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