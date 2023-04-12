LOOKY привлек 300 млн рублей от российских частных инвесторов

LOOKY, российский аналог Instagram* (Соцсеть запрещена в России. — Ред.), привлек 300 млн рублей от российских частных инвесторов. Сделка состоялась при поддержке инвестиционной компании «Восход Капитал», которая стала эксклюзивным советником LOOKY по привлечению инвестиций. Об этом сообщает пресс-служба LOOKY MEDIA.

Стартап планирует направить средства на доработку функционала, привлечение пользователей, работу с блогерами и креаторами. Помимо этого, команда займется интеграцией крупнейших российских маркетплейсов, созданием инструментов для продвижения и продажи товаров и услуг на своей платформе.

— Мы видим потенциал LOOKY и готовность команды реализовать свою стратегию, поэтому рады помочь российскому продукту идти к большим целям, — основатель и генеральный директор «Восход Капитал» Михаил Афонин.

На данный момент в LOOKY есть основной функционал Instagram*, а также возможность бесплатного переноса контента, уникального имени профиля и базы подписчиков из запрещенной соцсети.

Кроме того, внедрена уникальная программа лояльности на основе блокчейна, которая позволяет крупным брендам по-новому взаимодействовать со своими подписчиками. Среди партнеров программы сегодня — Synergetic, FlowWOW, ТНТ, ТВЦ, медиахолдинг Independent Media, ИВИ.

В первом квартале 2023 года «Восход Капитал» стал эксклюзивным советником LOOKY по привлечению инвестиций и помог достичь договоренностей о дополнительном финансировании российскими частными инвесторами. В ходе нового раунда сумма привлеченных инвестиций составила 300 млн рублей.

В декабре 2022 года соцсеть LOOKY объявила о запуске на российском рынке. LOOKY позиционирует себя как российский Instagram* с возможностями для электронной коммерции. Цель платформы — вернуть пользователям привычный функционал, блогерам — площадку для монетизации, а российскому малому и среднему бизнесу — инструменты для развития социального шопинга и онлайн-торговли.