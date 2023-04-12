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В горсовете недовольны перспективами сноса кафе в Первомайском сквере

  • 12/04/2023, 13:36
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снос кафе в Первомайском сквере
Кафе в Новосибирске, снос кафе в Первомайском сквере

— Мы выиграли кассацию на снос кафе в Первомайском сквере. Это яркий пример того, как муниципалитет может защитить свои права. Сумма иска составляла 30 млн рублей, и мы полностью отстояли ее в судебной инстанции, — сообщил на заседании комиссии по предпринимательству горсовета Новосибирска председатель комитета рекламы и информации мэрии Олег Хорошунов.

Депутат горсовета Новосибирска, председатель комиссии по муниципальной собственности, директор МУП «ИМИ» Сергей Бондаренко отметил, что Хорошунов предметом особого достижения назвал снос в Первомайском сквере одного из кафе.

— Я бы посторожничал в этих заслугах. Мы пока не научились строить достойные кафе, также не нужно торопиться их сносить, — заявил он. — По «Перчини» сейчас принято решение, а что с кафе будет дальше? Устоит оно или нет? Я за то, чтобы «Перчини» стоял, а лишних объектов ставить не нужно.

Главный архитектор Новосибирска, заместитель начальника департамента строительства и архитектуры мэрии Александр Ложкин предложил депутатам обратиться с этим вопросом в департамент имущество. У чиновника информации о дальнейшей судьбе «Перчини» на момент проведения комиссии не было.

Ряд депутатов предложили поинтересоваться мнением жителей города — нужно ли сносить кафе в Первомайском сквере или достойные объекты вполне могут продолжить работать, чтобы у граждан была возможность провести в них досуг?

— Можно, конечно, спросить жителей, но Первомайский сквер — не то место, где не хватает точек, где можно поесть или купить бутылку воды. Законодательство превыше всего. Решение суда принято — давайте его исполнять, — парировал депутат, представитель коалиции «Новосибирск-2020» Антон Картавин.

Договор аренды земельного участка в Первомайском сквере для размещения нестационарного объекта был заключен между мэрией города Новосибирска и ООО «Антрацит» в декабре 2017 года. Он должен был действовать до декабря 2023-го. Однако ответчик переоборудовал нестационарный объект в объект капитального строительства, говорится в материалах суда. Мэрия через суд потребовала снести объект. В здании находятся рестораны Park Café и «Перчини».

Летом 2022 года мэрия Новосибирска обратилась в арбитражный суд к компании ООО «Антрацит» и пыталась добиться права собственности на построенное здание площадью 984 кв. м. В суде представители ответчика заявили, что заинтересованы в сохранении спорного объекта. Однако суд признал постройку самовольной и отказал в удовлетворении иска мэрии о признании права собственности на спорный объект.

Park Café популярно у новосибирцев и гостей города. После появления информации о возможном сносе кафе в соцсетях и СМИ было много обращений к муниципалитету с просьбами позволить объекту работать в этой локации.

Еще с одним кафе-баром Sabai Bar (владелец ООО «Компания-Центр») договор об аренде расторгнут осенью 2022-го, но заведение продолжает работать. В феврале мэрия Новосибирска направила иск на расторжение договора аренды с владельцами ресторана Carl’s Jr. Напомним, в сентябре 2020-го в Первомайском сквере демонтировали бар-кафе «Аквариум». Стоит также отметить, что рядом со сквером находится улица Ленина, где в настоящее время расположено много разнообразных кафе и баров.

 

Ранее редакция сообщала о том, что Первомайский сквер закроют для горожан на время реконструкции.

Фото из архива редакции

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Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : снос кафе в Первомайском сквере кафе в Новосибирске


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