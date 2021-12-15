Вартан Саркисов — биография советского спортсмена

Вартан Георгиевич — уроженец города Еревана Армянской ССР, родился 14 апреля 1925 года. Он запомнился своим участиев в международных состязаниях по греко-римской борьбе: двух Олимпиадах 1952 и 1956 годов, а также выступал на чемпионате мира по греко-римской борьбе в Неаполе.

После завершения личной спортивной карьеры 18 лет посвятил тренерской деятельности.

Детство

В детстве на взгляды спортсмена сильно повлиял отец, Георгий Ашотович. Историк-языковед по образованию, он был увлечен армянским национальным видом борьбы кох. Мать будущего борца, Арпине Левоновна работала учителем. В их семье Вартан был не единственным ребенком, у него было двое братьев — Акоп и Арут, и младшая сестра — Гаянэ.

Будучи учеником 6 класса, Вартан впервые пришел в секцию по греко-римской борьбе. Он с усердием тренировался, нередко задерживался в зале после тренировок, чтобы отработать приемы, которые ему давались тяжело.

Тренер был поражен трудолюбием Вартана, он видел, что мальчишка уже перерос уровень районной секции. Когда борцу исполнилось 13 лет, его под свое крыло взял более опытный наставник Рубен Саакян.

Первые спортивные достижения

Саркисов отличался трудолюбием в своих занятиях, уже через 6 месяцев под руководством нового тренера он получил свою первую медаль на городских юношеских соревнованиях. После этого он дважды участвовал в первенстве округа — в 39-м и 40-м. У Вартана получилось завоевать серебряную медаль.

Когда в 1941 году началась война, шестнадцатилетний мальчишка отправился защищать Родину, как и его отец. Георгий Ашотович погиб на фронте в 1943 году, молодой борец же прошел всю войну и вернулся к семье в Ереван лишь в 1945 году, весной.

Новое мирное время

Вернувшись с фронта, семья Вартана согласилась переехать в Москву, где спортсмен мог достичь больше успехов в спорте. Там Саркисов вновь начал упорные тренировки, помогал ему в это тренер Валерий Юнашевский. Придя в форму, борец начал участвовать в серьезных состязаниях, самые значимые из них:

Олимпиада 1952 года в Хельсинки (личных наград нет).

Чемпионат мира по греко-римской борьбе 1953 года в Неаполе. Принес победу в командном зачете.

Олимпиада 1956 года в Мельбурне (проиграл в первом круге).

«Тогда конечно на меня многие возлагали надежды, да и сам от себя я требовал почти невозможного. Соперники попались очень сильные. Но главное, что я не опустил руки, был настроен еще не раз выступать на Олимпиадах. Но судьба распорядилась иначе»‎, — вспоминал спортсмен.

Эти неудачи не отвратили борца от продолжении карьеры. Однако в 1959 году во время выступлений он получил травму, не совместимую с профессиональным спортом. Во время реабилитации он познакомился со своей будущей женой Еленой Кравцовой. Спортсмен объявил о завершении карьеры, женился, у пары вскоре родилось двое сыновей-двойняшек.

После большого спорта

Восстановившись после травмы, Саркисов окончил Московский институт физической культуры и начал тренерскую практику, которой занимался с 1970 по 1988 год. За это время воспитал немало московских чемпионов по греко-римской борьбе.

Затем в семью Саркисовых пришло горе: в результате Спитакского землетрясения погибли родные борца, на полгода он был вынужден уехать в Армению, чтобы упорядочить дела. Вернувшись в Москву, он предложил своей супруге переехать к нему на Родину насовсем. Та согласилась и остаток своих дней они провели в Дилижане.

Здесь на пенсии он работал вахтером в школе, Елена — в местной больнице. Умер борец Саркисов в 80 лет от проблем с сердцем.