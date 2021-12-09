Лоукостер S7 Citrus будет базироваться в Казани и Омске

Новый российский бюджетный перевозчик Citrus, входящий в состав холдинга S7 Group, определился с первыми городами базирования своих воздушных судов. Базовыми для лоукостера станут аэропорты Казани и Омска, сообщает пресс-служба S7.

— При выборе «домашних» аэропортов в первую очередь учитывался потенциал развития рынка. Сложившаяся на сегодня маршрутная сеть из Казани и Омска не обеспечивает полное удовлетворение спроса в этих городах, учитывая их население и экономику. Мы видим большие возможности для развития рынка в Казани и Омске», — говорится в сообщении.

Авиакомпания уже начала формировать экипажи, проводить набор пилотов и бортпроводников для выполнения рейсов из Казани и Омска.

Маршрутная сеть нового перевозчика будет включать прямые межрегиональные направления преимущественно в средней полосе России. Пассажиров планируют перевозить на новых воздушных судах Airbus A320neo.

Продажа авиабилетов откроется весной 2022 года, а старт полетов запланирован на июль 2022 года.

S7 Group – крупнейший частный авиационный и космический холдинг России, объединяющий компании, осуществляющие деятельность в сфере авиаперевозок, технического обслуживания воздушных судов, разработки и внедрения современного программного обеспечения, а также в области использования космического пространства.