Новосибирский проект стал полуфиналистом в акселерационной программе GenerationS

Московский кредитный банк (МКБ) совместно с платформой по развитию корпоративных инноваций GenerationS отобрали четырнадцать полуфиналистов для участия в акселерационной программе «МКБ Реактор». В рамках акселерации будет формироваться программа пилотных проектов, которые затем будут реализованы стартапами совместно с бизнес-подразделениями МКБ. Объем средств на финансирование каждого пилота будет обсуждаться индивидуально и может достичь 1 млн рублей в зависимости от предложенного решения.

Всего в акселератор МКБ поступило порядка 200 заявок из 20 стран. В их числе: Россия (83% заявок), Польша, США, Индия, Нидерланды, Франция, страны ЕАЭС. Порядка 36% заявленных проектов имеют выстроенный поток продаж; 34% – с готовыми решениями, первыми продажами или подтвержденными внедрениями; 27% имеют функциональный прототип, а 4% приходятся на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР).

Направлениями-лидерами по числу заявок стали решения для МСБ и самозанятых – 29%, ML/AI-решения – 26% и решения для розничного бизнеса – 12%. На решения в области Open API пришлось порядка 6% заявок, на blockchain и NFT-сценарии и решения – 9%, на решения для платежных систем – 5%.

Совокупный объем выручки за последний год у заявленных проектов составил более 1,5 млрд рублей.

Список отобранных проектов:

KD-systems (Химки) – роботизированная система приема входящих или осуществления исходящих вызовов;

Карма (Москва) – поиск лидов, скоринг по согласованной с банком риск-модели, андеррайтинг, оригинация, обслуживание, взыскание;

Deepsound (Новосибирск) – аналитическая AI-платформа для комплексного анализа разговоров и повышения удовлетворенности клиентов;

Dbrain (Москва) – сервис по преобразованию изображений документов в структурированные данные;

Последняя миля СБП (Joys) (Москва) – решение для банков по переходу на СБП и цифровой рубль с помощью с новой платежной инфраструктуры, интегрированной непосредственно в кассовое ПО;

Warden Machinery (Москва) – разработка и внедрение системы видеоаналитики в клиентском офисе;

Revizion (Киев, Москва) – комплексная система обратной связи и NPS (Net Promoter Score), которая предоставляет подробную аналитику сервиса в цифрах, графиках, дашбордах, для полного понимания ситуации и оперативного ее решения, а также помогает бизнесу быстро выявлять и решать проблемы клиентов, оперативно реагировать на отзывы с разных каналов коммуникации (QR, Viber, SMS, Email, API, колл-центр);

eKassir (Санкт-Петербург) – единое технологическое решение, позволяющее банку технологично и безопасно предоставлять партнерам/клиентам различные API для интеграции, а также обеспечить соответствие стандартам открытых API ЦБ РФ;

E-tiketka (Москва) – white label платформа товарного маркетплейса для программ лояльности;

SoftPOS.FONDY (Москва) – мобильное приложение, позволяющее полностью заменить платежный терминал (POS) с автоматической отправкой чека в налоговую по ФЗ-54;

konsol.pro (Москва) – комплексное решение для бизнеса для взаимодействия с внештатными исполнителями;

БанкБудущего (Москва) – модули AI Asol для создания персональных финансовых планов для клиентов на основе инвестиционных, кредитных и страховых продуктов банка;

SweetCard (Москва) – платформа вовлечения новых клиентов банка путем формирования персональных заданий, выполняя которые клиент участвует в розыгрыше призов;

Friday (Москва) – платформа для автоматизации адаптации сотрудника и внутреннего нетворкинга.

— Акселерационная программа будет сфокусирована на структурированной работе с функциональными заказчиками, где обе стороны будут вместе дорабатывать или разрабатывать продукт, который в будущем может стать тем самым единорогом, которого не хватало компании, — подчеркнула директор GenerationS Екатерина Петрова.

Демо День, на котором будут представлены итоговые решения, запланирован на первый квартал 2022 года. По итогам будут объявлены проекты, которые получат возможность долгосрочного сотрудничества с МКБ.