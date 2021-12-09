«Ростелеком» подключил в Новосибирской области 47 базовых станций

Мобильная голосовая связь и беспроводной интернет стали доступны для жителей еще 47 населенных пунктов области.

«В этом году мы приступили к реализации второго этапа федерального проекта устранения цифрового неравенства. Теперь надежная связь появилась в 41 населенном пункте Новосибирской области с числом жителей от 100 до 500 человек. Вместе с тем мы продолжаем совместную работу с региональным правительством по строительству базовых станций в тех селах и деревнях, которые не вошли в проект. Благодаря этому еще 6 поселков Новосибирской области получили доступ в сеть. А это значит, что их жители могут пользоваться цифровыми сервисами, включая портал госуслуг, соцсети и мессенджеры», — уточнил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

В рамках реализации региональной госпрограммы «Цифровая трансформация Новосибирской области» в этом году вышки заработали в селе Кузнецовка Баганского района, в селах Степногутово и Кудрино Тогучинского района, поселке Октябрьском Краснозерского района, в селе Преображенка Искитимского района и поселке Ярки Доволенского района. В числе прочих задач проект предусматривает 100-процентное обеспечение современными услугами связи населенных пунктов с числом жителей от 250 человек.

За последние четыре года «Ростелеком» в Новосибирской области установил по региональным программам более ста базовых станций, благодаря чему мобильной связью и интернетом обеспечены 40 тысяч жителей. Новые телекоммуникационные объекты подключаются по оптическим линиям, что гарантирует высокую скорость передачи данных и надежное соединение.