«Ловлю маньяков даже в декрете»: сибирячка рассказала, как совмещает роль мамы и следователя СК

Мамы бывают разные: строгие, добрые, ласковые, заботливые, надежные, нежные. Но есть одно слово, которое точно охарактеризует большинство мам на планете ― любимая. И не важно, где и кем работает женщина, как она одевается, как выглядит ― если у нее есть дети, то для них она настоящая суперзвезда. А если сверхспособности мамы выходят за рамки семьи, а ее тепло и свет озаряют и согревают все вокруг, то это уже настоящая суперженщина. Она сварит вкусный борщ, позаботится о муже и трех детях, между прочим раскроет запутанное уголовное дело, допросит преступника, напишет пьесу, сыграет в спектакле, споет в ансамбле, сочинит рассказ, организует благотворительный сбор, поможет нуждающимся и обнимет весь мир. И это вовсе не героиня из фантастической книги. Редакция Infopro54 ко Дню Матери нашла такую женщину. Знакомьтесь ― 38-летняя Анастасия Дудинова, которая живет в селе Кочки Новосибирской области.

Мама в погонах

Анастасия выросла в семье, где все носили погоны. Она с детства была знакома с правоохранительной системой, знала Уголовный кодекс и Конституцию, восхищалась киногероями Жигловым и Шараповым. Ее никогда не пугали трудности службы. Наоборот, папа, служивший в МВД, привил ей любовь к профессии, хотя и сильно отговаривал идти по его стопам.

― После школы я поступила на журфак НГУ, думала, что смогу получить другую профессию, разнообразить опыт нашей семьи. И вот мы с отцом поехали на зачисление в университет. А там у стен вуза я увидела длинноволосых парней, которые играют на дудочке. Меня, с моим сельским менталитетом, это настолько поразило, что я развернулась и сказала папе: «Вези меня обратно, я ― на юридический». Для меня это был какой-то знак ― судьба, наверное, ― вспоминает майор юстиции.

Уже на третьем курсе Анастасия буквально напросилась на бесплатную стажировку к следователю. Ее совершенно не интересовала зарплата, а хотелось быстрее окунуться в профессию, наработать опыт. Там с юной барышней никто не нянчился, наоборот, поручали самую грязную работу. Она не сбежала, не передумала, а только с еще большим интересом изучала теорию в вузе, чтобы проверить ее на практике.

― Даже мои романтичные представления не разрушились. Я научилась воспринимать все эти неприглядные стороны службы, как возможность сделать что-то хорошее, помочь людям, избавить общество от преступников, спасти чью-то жизнь, ― рассказывает Анастасия.

Неудивительно, что и мужа следователь выбрала себе по интересам ― ее избранником стал оперативник МВД.

― Нет, мы не познакомились с ним на работе, и это не была любовь с первого взгляда. Мы знали друг друга еще с детского садика, на горшках рядом сидели. Повзрослев, вдруг поняли, что у нас много общего, сошлись характерами, ― признается женщина.

А потом Анастасия напрочь разрушила стереотипы многих следователей, которые утверждают, что служба и семья несовместимы из-за огромной загруженности. Она смогла не только заслужить репутацию грамотного специалиста, целиком отдаваясь своей профессии, но и родила трех дочерей.

― Конечно, когда я работала в новосибирских отделах, то даже некогда было думать о детях. Потом перевелась в межрайонный Ордынский следственный отдел, переехала в родное село Кочки. Деревенская жизнь позволила немного выдохнуть. У нас с мужем родились три девочки. Старшей сейчас 10 лет, средней ― 8, а самой маленькой ― 1 год и 8 месяцев, ― говорит наша героиня.

Девчонки в полной мере унаследовали мамину тягу к творчеству. Одна поет в фольклорном ансамбле «Росинка», другая ― играет на фортепьяно. Младшая уже сейчас поражает родителей своей активностью и общительностью, рвется на сцену и любит быть в центре внимания.

Декрет ― не повод расслабиться

В послужном списке Анастасии часто попадались сложные и резонансные дела. Один только педофил Кропочкин чего стоил! В ходе следствия удалось доказать 200 эпизодов его преступной деятельности в отношении 50 детей.

Следователь, оформив отпуск по уходу за ребенком, не перестала следить за криминальными событиями. Ей по-прежнему небезразлично, что происходит в районе и ее родном селе. В такой профессии, похоже, не бывает перерывов. Она даже в декрете смогла задержать опасного преступника и раскрыть убийство.

— Это дело мне не давало покоя много лет. Подозреваемый находился в розыске, давно не жил в нашем селе. И вот, уже в декрете, я однажды иду в магазин, а он мне ― навстречу. У меня в душе все перевернулось. Я помню, как схватилась за телефон, начала всем звонить, организовывать его задержание. Оперативно приехал СОБР, его скрутили. Теперь он вряд ли уйдет от ответственности, ― рассказывает женщина.

Лучшая женская роль

И пусть с журналистикой у Анастасии не сложилось, но творчество она не забросила. В селе, да и далеко за его пределами, женщину знают не только как хорошего и справедливого следователя, но и как талантливого режиссера театра.

― Еще в 2015 году я организовала самодеятельное творческое объединение «Сибирские сказители». Пишу сценарии, делаю театральные постановки. Мы с нашим коллективом ездим с гастролями по области, участвуем в конкурсах. Огромную поддержку в этом мне оказывает муж ― он стал настоящим декоратором. Все необходимое для постановок делает своими руками. Помню, как однажды мне понадобилась для спектакля деревенская изба-мазанка. И вот он пришел с работы ― была зима, холодно и очень темно ― а я все настаиваю, что у этой избы должна быть соломенная крыша. Он молча взял лыжи, пошел на болото и нарезал камыши для этой кровли. Домик получился изумительный. Мы с этой постановкой даже конкурс выиграли, ― вдохновленно рассказывает Анастасия.

Эта женщина сумела раскрыть не только свой потенциал, но и разглядела актерские таланты среди односельчан. В труппе успешно выступают полицейские, воспитатели из детского сада, педагоги из школы, студенты аграрного колледжа.

― Я стараюсь привлечь всех желающих. Особенно мне хочется заинтересовать молодежь, занять их полезным делом. Есть и такие ребята, которые где-то оступились, встали на неверный путь. Но я поняла, что если им показать жизнь с другой стороны, разговаривать с ними по-хорошему, то и они отвечают добром, исправляются и меняют приоритеты. Авторитетами у них не должны быть криминальные личности. Поэтому я с удовольствием приезжаю в форме в школы и колледжи, публично их благодарю за активную работу, вручаю грамоты, жму руку. И они потом такие гордые собой сразу становятся, чувствуют свою значимость, ― говорит сибирячка.

«Сибирские сказители» регулярно становятся лауреатами и победителями многочисленных конкурсов разных уровней. У самой Анастасии есть даже награда за лучшую женскую роль в областном мероприятии любительских театров «Свет рампы», а коллектив удостоен звания лучшего актерского состава.

― Репетиции ― очень сложный и кропотливый процесс. Но у меня получается совмещать. Иногда, конечно, бывает, что мы только соберемся в нашем ДК вечером, а мне звонят с работы: «Настя, у нас убийство». Естественно, что приходится все бросать и мчаться на место преступления, ― рассказывает наша собеседница.

Скромно Анастасия упоминает про благотворительную деятельность своего объединения. Между тем уже много лет коллектив помогает больным детям, жертвуя выручку с продажи билетов на спектакли нуждающимся в лечении землякам.

― Не только театр, но и мои коллеги откликаются на добрые дела. Недавно я разместила на своей странице информацию о сборе для маленькой девочки со СМА, внучке классного руководителя моей дочери. Мне было очень приятно, что мои коллеги-следователи из Новосибирска за рекордно короткий срок собрали просто невероятную сумму ― 150 тысяч рублей. Это огромная помощь, и я ценю эту отзывчивость, ― признается женщина.

Но из всех своих многочисленных ролей Анастасия с особым трепетом относится к роли жены и матери. И это не просто слова. Жюри всероссийского конкурса «Семья года-2023» единогласно присвоили Дудиновым победу в номинации «Лучшая сельская семья» ― Анастасия с мужем и дочками недавно побывали на награждении в Москве.

На следующей неделе женщина со средней дочерью Дианой снова летит в столицу, чтобы представлять наш регион в финале ведомственного конкурса, организованного в честь 9 мая.

И что-то подсказывает нам, что у этой суперженщины и безгранично активной мамы впереди еще много разных подвигов и головокружительных побед.

С праздником вас, дорогие и любимые мамы!