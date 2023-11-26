Розовый домик и сумка в роддом: новосибирская Барби построила успешный бизнес благодаря материнству

Алёна Аринова создала в Новосибирске первый в мире Сервис по сборам в роддом и стала настоящим ангелом-хранителем для беременных девушек.

Ни для кого не секрет, что материнство может изменить жизнь женщины на 180 градусов. Так произошло и у обычного врача-ветеринара Алёны Ариновой, которая, родив сына, вдруг поняла, что больше никогда не будет работать в найме, а главное, что она способна сделать счастливыми миллион мам на планете. История, на которую сибирячку вдохновил ее долгожданный младенец, буквально родилась в Новосибирске и превратилась не только в добрую миссию, но и в успешный бизнес. Подробнее ― в материале Infopro54.

С дипломом ветеринара ушла в торговлю

Алёна с самого детства крутилась рядом с мамой, которая была управляющей магазином игрушек. Девочка любила бывать с ней на работе после садика, видеть, как привозят поставку, делают выкладку товара, выставляют ценники.

― Все мы родом из детства и это то, что я помню из своего, ― говорит Алёна.

После школы в семье решили, что выпускнице нужно получить ветеринарное образование, а потом открыть свою клинику по спасению животных.

― Это было в те времена перспективное направление, хотя я сразу хотела идти в торговый, но попала в ветеринарный. Уже на третьем курсе, когда появилась возможность совмещать учебу с работой, устроилась в магазин. К защите диплома я уже и не мечтала оперировать котиков, потому что уже работала администратором магазина. Чуть позже стала директором. Это было мне по душе, я понимала, что торговля ― это мое, ― рассказывает Алёна.

Рано или поздно, но в судьбе каждой, за редким исключением, женщины случается декрет. Именно в этот период многие мамы совершают настоящие подвиги, не только подарив миру новую жизнь, но и изменив свою.

Готовясь лечь в роддом, сибирячка столкнулась со знакомой для многих женщин проблемой ― сборы необходимых для родов вещей.

― Я взяла список в больнице и начала по нему собирать сумку. Это оказалось сильно не просто. Стало понятно, что он отличается от требований современного мира, от потребностей женщины. Его составляли акушерки, которые в роддомах работали еще в советские времена. Никому и дела нет, чтобы его улучшить и модернизировать. Когда я с этим столкнулась, то мне очень захотелось, чтобы была где-то в магазине уже готовая сумка со всем необходимым, разрешенным, современным. Но готового решения не было. Вот так и родилась новая идея, ― вспоминает сибирячка.

Женщина поделилась своей задумкой с мамой, и та от всей души поддержала дочку.

― Стало понятно, что продукт будет востребован, но прежде всего я хотела оказать помощь беременным женщинам, ― говорит создательница бренда.

Полезный блог и розовый домик

Но решиться открывать собственное дело с младенцем на руках было не просто, в приоритет ставилась стабильность ― зарплата раз в месяц и нормированный график. Алена сначала хотела выйти на обычную работу и даже начала ездить на собеседования.

― И вот однажды по дороге на третье собеседование я попала в ДТП. Там ничего серьезного не было, легкое повреждение у автомобиля. Помню, что вышла из машины, подняла голову в небо, посмотрела и сказала: «Серьезно? Умник, ты мне так показываешь это?». Очевидно, что авария была знаком свыше. И тогда я поняла, что мне надо развивать свое дело и идею. Больше на поиски работы я не стала тратить время, ― делится своей историей сибирячка.

Алена начала досконально изучать содержание сумки в роддом, проанализировала весь разрешенный список, приблизила его к современности и потребностям будущих мам, объехала все больницы в городе, показала свой пробный экземпляр главным акушеркам.

― Я придумала этот формат, протестировала в роддомах, показала старшим медсестрам, согласовала содержимое. Мне тогда сразу сказали: «Сумку нельзя». Начала уточнять и выяснилось, что врачи подразумевают хозяйственную или спортивную сумку. Можно было только целлофановый пакет, но вы же понимаете, как это некрасиво. Я придумала и создала свою сумку, которую можно: уникальную, специальную, моющуюся. Роддома приняли, одобрили, ― делится опытом бизнес-леди.

С невероятным вдохновением и любовью Алёна начала собирать свои первые сумки для беременных. Этот увлекательный процесс она снимала на видео и публиковала в личном блоге в социальных сетях. Зрителей очень заинтересовал такой контент. Кроме эстетичного укладывания вещей, Алёна делилась информацией о беременности, приятных моментах и сложностях интересного положения, а также давала полезные и проверенные на собственном опыте советы по уходу за малышом, использованием косметики и разных детских штучек.

Практически сразу стало понятно, что ее товар очень востребован. Поэтому дальше появился интернет-магазин, где можно было удаленно совершать покупки из любой точки мира. А для личного общения и консультаций Алёна открыла собственную студию, которую назвала розовым домиком. Это тоже не случайно, многие подписчицы заметили невероятное сходство блогера с куклой Барби. В этой творческой мастерской с кукольным убранством Алёна вместе с будущими мамочками и их мужьями начала готовить их к родам. Многие подписчики и клиентки пообщавшись с сибирячкой, искренне называют ее ангелом-хранителем и феей-волшебницей.

― Многие спрашивают, почему у нас все розовое преимущественно. А я говорю, что сумка в роддом не для ребенка, она для женщины в первую очередь. Одежда и все остальное внутри могут быть любым другим цветом, но вот сама сумка ― она про любовь к самой себе, про свою индивидуальность и внимание к собственным потребностям, ― отвечает Алена на самый популярный вопрос.

Но фишка этого сервиса не только в готовом решении проблемы сборов. Оказывается, что у всей этой церемонии есть еще одна миссия, и она даже важнее первой.

― Я в роддом не просто собираю сумку, я готовлю мышление будущей мамы. Самое главное, что человек уходит от меня абсолютно другой ― он уже знает, что будет на родах и после. Мой бренд родился сам, самым органическим способом из-за правильного отношения к людям, понимания проблемы и простого решения для них в этот период. Когда был первый год моей работы, мои беременяшки придумали интересный лозунг: «Легких родов с розовой красоткой». Красоткой они назвали сумку, а то с каким зарядом и энергией я собирала её для них ― роды действительно были легкими! Это тогда и стало нашим девизом, ― рассказала Аринова.

Но запросы покупателей с каждым годом росли. Алёна смогла реализовать и другое интересное направление в своей деятельности. У Сервиса по сборам в роддом появилось свое собственное производство детской одежды, выбор тканей, эскизы для которой Аринова придумывает сама, с учетом пожеланий будущих мам и по принципу максимальной функциональности.

Муж сибирячки тоже не остался в стороне и активно подключился к бизнесу супруги, тоже уйдя из найма. Он занимается всеми закупками, бухгалтерией, взял на себя операционку, взаимодействует с поставщиками.

Все мамочки ― звезды

Алёна считает всех своих беременяшек звездами. А они пишут ей благодарные отзывы, возвращаются к следующим родами, с радостью рекомендуют ее сервис друзьям и знакомым. Кстати, часто сумку в роддом приходилось собирать и настоящим знаменитостям.

― Ко мне обращались известные блогеры и популярные мамочки – Даша Пынзарь и Кристина Черкасова из Дома 2, Алина Ботановна, Estonianna из Таллина, Амина Ковалева из каникул в Мексике и адского шефа, певица Анастасия Стоцкая. Они все потом присылали благодарности и фотографии своих малышей. Приятно, что они делятся со мной такими моментами, ― рассказывает владелица Сервиса.

В такой важной и ответственной миссии иногда находится место и для настоящего чуда. Алёна поделилась с нами очень необычной историей, рассказывая ее, она даже не смогла сдержать радостных слез.

― Была у меня чудесная женщина в пандемию. Она ждала третьего ребенка, была немного расстроенная, я сразу почувствовала, что что-то не так. Попросила ее быть со мной откровенной, потому что без этого сложно участвовать в процессе. И вдруг посетительница студии заплакала. Она призналась, что ждет мальчика и это будет уже третий сын в их семье. «Я так хотела девочку», ―сказала она. И я ее очень сильно поддержала, ответив: «Давай настроимся, что это твой путь. Ты настолько сильная женщина, что тебе Бог дал возможность рожать мужчин, значит ты та женщина, которая может воспитать достойных парней. Пусть будет так, что через год ты придешь ко мне за своей божественной девочкой». И вот через год она пишет: «Алёна, я к тебе зайду». Приходит с огромным животом и с радостной новостью, что будет дочка. Я была счастлива. Ее даже назвали от части в честь меня ― Ариной. Ну, я надеюсь, что я внесла свой вклад! Созвучно с моей фамилией, ― поделилась волшебной историей Алёна.

Подобных случаев стены розового домика за 9 лет повидали не мало. Алёна искренне, всей душой и сердцем, бережет эти счастливые моменты. Каждой беременной девушке она с удовольствием дарит частичку себя через общение и поддержку.

Все сумочки, собранные Алёной для мам и малышей, оказались полезным и важным приобретением для миллиона женщин. Потому что это не просто сумка и необходимые в роддоме вещи ― это забота, внимание и любовь и, конечно энергия, то, что сегодня не купить ни за какие деньги, а только почувствовать и принять во благо себе!