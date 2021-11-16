Область представила Южный транзит на «Транспортной неделе» в Москве

На Международном форуме «Транспорт России» глава Новосибирской области Андрей Травников презентовал подходы по формированию транспортного каркаса Новосибирской агломерации – крупнейшей за Уралом, в том числе, проект Южного транзита – стратегически значимого для региона как с экономической, так и с социальной точки зрения.

— Южный транзит замкнет кольцо вокруг Новосибирска и свяжет федеральные трассы Р-254 «Иртыш» и Р-256 «Чуйский тракт», значительно увеличит мощность транспортно-логистических коридоров Запад-Восток и Север-Юг, — отметил Андрей Травников.

Губернатор подчеркнул, что комплекс всех проектов позволит полностью сформировать транспортный каркас крупнейшей агломерации за Уралом, крупнейшего транспортного узла и обеспечить связь не только населенных пунктов Новосибирской области, но и прилегающих территорий.

Напомним, что первый этап Южного транзита уже готов: Бугринский мост через Обь был сдан в эксплуатацию в 2014 году. Созданы примыкающие к мосту многоуровневые развязки на правом и левом берегах с улицами Ватутина и Большевистской.

Второй этап – это 22-километровая трасса с развязками, которая замкнёт создаваемое транспортное кольцо вокруг города, соединив Северный и Восточный обходы, перераспределит транспортные потоки на магистралях областного центра – Новосибирска.

Предусмотрено обустройство на трассе от четырёх до шести полос движения с расчётной скоростью не менее 120 км/ч – участок протяженностью 14,2 км, будет соответствовать магистральной дороге I класса, восьмикилометровый участок трассы – IБ технической категории. Расчётная пропускная способность трассы составит до 120 тысяч автомобилей в сутки.

Строительство Южного транзита будет проходить в четыре этапа, причем работы на каждом этапе будут проводиться независимо друг от друга. Так, на левом берегу предусмотрены транспортные развязки с автомобильными дорогами К-17 и Р-254, улицами Троллейная, Немировича-Данченко и Ватутина. На правом берегу – транспортная развязка с улицей Большевистской, улицей Доватора и Восточным обходом.