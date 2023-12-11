«Лучше, чем у Кощея»: кожаную куртку в стиле сериала «Слово пацана» продают в Новосибирске

В Новосибирской области продается куртка из 2000-х в стиле нашумевшего сериала «Слово пацана» (18+). Куртка была куплена 20 лет назад. Об этом сообщает объявление на сайте «Авито».

― Лучше чем у Кощея (одного из героев сериала – прим. Ред.) из фильма. Натуральная овчина. Телячья кожа. Мех норка на воротнике, ― говорится в сообщении.

За такую уникальную куртку продавец хочет 10 тысяч рублей. При покупке модной «пацанской» куртки продавец обещает подарить шелковый шарф.

Товар можно будет приобрести рабочем поселке Кольцово. На данный момент объявление посмотрело порядка 215 человек.

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