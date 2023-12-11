Цены на курицу в Новосибирске удивили горожан

В преддверии Нового года жители Новосибирска уже начали запасаться продуктами, чтобы удивить гостей новыми кулинарными шедеврами на праздничном столе.

Кроме закупки красной икры, мандаринов и экзотических «гадов», топовой в списке стала курица, куда ж без неё.

Infopro54 сверил цены и готов поделиться списком магазинов, где можно купить недорогую птицу.

В «Ашане» цена на куриную тушку варьируется от 224 до 300 рублей.

В «Ленте» и в «Метро» курочка обойдётся в 280 рублей за 1 килограмм.

А вот на прилавках социальной ярмарки придётся за неё выложить порядка 340 рублей. Как пояснила продавец, курица и цыплёнок прямиком из фермерского хозяйства.

Ранее редакция сообщала о том, что УФАС проверит цены на мясо кур в Бердске после жалоб жителей города.