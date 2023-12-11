УК выплатит жительнице Новосибирска 180 тысяч рублей из-за скользкого тротуара

Первомайский районный суд Новосибирска постановил взыскать с МКУ «Первомайское» компенсации морального вреда жительнице города в размере 180 тысяч рублей. Она получила травму плечевого сустава при падении на неочищенной от снега дороге.

Пострадавшая обратилась в прокуратуру, которая провела проверку и обратилась в суд, пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.

Решение суда не вступило в законную силу.

По данным Seldon.Basis, учредителем МКУ «Первомайское» является мэрия Новосибирска. Напомним, качество уборки улиц города, в том числе от снега в этом сезоне уже неоднократно критиковал губернатор Андрей Травников, а также прокуратура.

Ранее редакция сообщала о том, что депутат сломал ногу, поскользнувшись на тротуаре в Новосибирске.