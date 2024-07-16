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Лучше один раз увидеть: будущие маркшейдеры побывали на самом крупном угольном разрезе региона

  • 16/07/2024, 16:40
Лучше один раз увидеть: будущие маркшейдеры побывали на самом крупном угольном разрезе региона
Студенты Сибирского госуниверситета геосистем и технологий (СГУГиТ) побывали на «Разрезе Колыванском» в Искитимском районе.

Студентам второго курса СГУГиТ очень повезло, ведь попасть на производство может не каждый. Они обучаются по направлению «Маркшейдерское дело», а это одна из востребованных специальностей в горнодобывающей отрасли. Поэтому вуз и предприятие тесно сотрудничают на протяжении нескольких лет.

Лучше один раз увидеть: будущие маркшейдеры побывали на самом крупном угольном разрезе региона

Гостей встретили заместитель главного маркшейдера «Разреза Колыванского» Максим Каменский и ведущий геолог предприятия Никита Малыхин. Они ознакомили студентов с организацией производственного процесса, рассказали о специфике своей работы и ответили на интересующие вопросы, которых было немало. Будущих специалистов интересовали не только профессиональные моменты. Уровень заработной платы, условия труда и перспективы карьерного роста в том числе волновали студентов.

На смотровой площадке Колыванского угольного разреза с напутственным словом к гостям обратился начальник управления горных работ Денис Дудин:

― Не думайте, что сейчас, во время обучения какой-то из предметов для вас неважен. Все знания, которые вам дают в вузе, абсолютно точно пригодятся в дальнейшей работе. Поэтому, если вы хотите стать настоящими специалистами, реализоваться в профессии, учитесь и развивайтесь.

Затем студенты заглянули в диспетчерскую, чтобы ознакомиться с работой автоматизированной системы контроля за горнотранспортным оборудованием. Экскурсия по разрезу завершилась фотосессией с карьерным гигантом ― 240-тонным автосамосвалом «БелАЗ». Самые смелые даже взобрались на борт и посидели в кабине.

Впечатления от проведенного дня на разрезе у студентов самые положительные. Антон Бракоренко признается, что был поражен масштабами производства:

― До этого я был на одном из карьеров, на котором добывают щебень. Тогда мне казалось, что он внушительных размеров. Но когда я приехал сюда, то был просто шокирован масштабами. В процессе экскурсии я еще больше проникся профессией и убедился, что эта работа именно для меня.

К выбору «дела всей жизни» Антон подходил осознанно. В девятом классе был вариант пойти по стопам родителей: поступить в колледж, стать учителем. Но он выбрал геодезию, а позже по совету знакомых обратил внимание на маркшейдерское дело.

― Больше перспектив и возможностей, ― признается Антон.

В отличие от однокурсника, София Якимова профессию выбирала спонтанно, практически ничего не знала о том, кто такие маркшейдеры и чем они занимаются. Такие экскурсии на производство, по словам девушки, очень полезны для студентов

― В течение года мы сидим в аудиториях, нам показывают картинки и видео с производства, но это все не то. Пока сюда не приедешь, не увидишь своими глазами ― не поймешь, с чем тебе придется столкнуться в дальнейшем, ― отметила студентка.

Лучше один раз увидеть: будущие маркшейдеры побывали на самом крупном угольном разрезе региона

Еще один способ окунуть студентов в профессию с головой — это полевая практика. Она, по мнению специалистов «Разреза Колыванского», также имеет большое значение. Именно поэтому предприятие ежегодно принимает практикантов. В этом году опыт на производстве получили шесть студентов. Это будущие геологи, маркшейдеры и лаборанты химического анализа из ведущих сибирских вузов.

Среди практикантов ― участники программы целевого обучения. Во время учебы в вузе они получают дополнительную стипендию от предприятия, проходят здесь производственную практику, а после получения диплома трудоустраиваются в компанию. За последние два года к коллективу «Разреза Колыванского» присоединились девять молодых специалистов, шестеро из них ― выпускники СГУГиТ. Еще восемь целевиков придут работать на предприятие в 2025-2026 годах.

По словам директора по персоналу и социальным вопросам «Разреза Колыванского» Алены Чепала, сотрудничество с вузами — это дополнительная возможность привлечь в команду «Сибантрацита» молодых талантливых сотрудников:

― Посещая предприятия в рамках экскурсии или проходя у нас практику, студенты видят перспективы трудоустройства, профессионального развития и роста, ― говорит Алена Чепала. — Это, безусловно, привлекает и дает стимул учиться, максимально впитывать знания, чтобы в дальнейшем применить их в нашей компании уже в качестве специалиста.

Фото предоставлены Группой «Сибантрацит», автор ― Екатерина Тимофеева

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Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Сибирский госуниверситет геосистем и технологий Сибантрацит наставничество


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