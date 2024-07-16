К 1 августа завершится ремонт Первомайского сквера в Новосибирске

Ремонт в Первомайском сквере Новосибирска завершится к 1 августа.

Как говорится в ответе мэрии общественнику Евгению Митрофанову, которое он выложил в «Телеграме», если подрядчик нарушит условия контракта, заказчик примет меры.

Напомним, что договор на ремонт Первомайского сквера был заключён 30 июня прошлого года. Подрядчиком выступил ИП Заманов Аламдар Гаракиши оглы, заказчиком — МАУ Новосибирска «Горзеленхоз».

В конце мая мэр Новосибирска Максим Кудрявцев выразил недовольство ходом этой реконструкции. Он подчеркнул, что держит ситуацию под личным контролем.

Следует отметить, что завершение работ по благоустройству этого объекта уже находится в поле зрения прокуратуры.

Ранее редакция сообщала о том, что общественники попросили нового вице-мэра вернуть скульптуры в Первомайский сквер Новосибирска.