К 1 августа завершится ремонт Первомайского сквера в Новосибирске

Ремонт в Первомайском сквере Новосибирска завершится к 1 августа.
Как говорится в ответе мэрии общественнику Евгению Митрофанову, которое он выложил в «Телеграме», если подрядчик нарушит условия контракта, заказчик примет меры.
Напомним, что договор на ремонт Первомайского сквера был заключён 30 июня прошлого года. Подрядчиком выступил ИП Заманов Аламдар Гаракиши оглы, заказчиком — МАУ Новосибирска «Горзеленхоз».
В конце мая мэр Новосибирска Максим Кудрявцев выразил недовольство ходом этой реконструкции. Он подчеркнул, что держит ситуацию под личным контролем.
Следует отметить, что завершение работ по благоустройству этого объекта уже находится в поле зрения прокуратуры.
Ранее редакция сообщала о том, что общественники попросили нового вице-мэра вернуть скульптуры в Первомайский сквер Новосибирска.
Источник фото: Максим Кудрявцев в Телеграм
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