Очередное подпольное казино прикрыли в Новосибирске

В Новосибирске сотрудники полиции пресекли деятельность очередного игорного заведения. Подпольное казино расположилось на Красном проспекте в Заельцовском районе города и принимало гостей круглосуточно. Попасть сюда мог не каждый — заведение было строго законспирировано, информация о нем распространялась среди проверенного круга лиц.

Руководила процессом в клубе 25-летняя администратор игрового зала.

— В ходе осмотра, проведенного в игорном заведении, полицейские изъяли 46 системных блоков, 16 мониторов, 16 игровых мышей, 28 игровых клавиатур и более 10 тысяч рублей, — рассказали в ГУ МВД по региону.

Следователями новосибирского СК возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр».

Ранее редакция сообщала о том, что полицейские накрыли в Новосибирске подпольное казино, которое работало в круглосуточном режиме в центре города. Заведение в пятиэтажке на Советской, 44 было законспирировано и допуск сюда был только у избранных.