Лучшие места для сбора грибов назвали в Новосибирской области

В преддверии грибного сезона Наталья Ковязина, опытный грибник, поделилась советами по поиску грибов в Новосибирской области. Она отметила, что лиственные леса в районе села Плотниково особенно богаты лисичками и белыми грибами.

Эксперт также упомянула Кудряшовский заказник. В этих местах растут маслята, боровики и рыжики. Однако для сбора грибов это место не подходит, так как заказник — охраняемая территория.

— Это большая территория, которую, к сожалению, загадили. Мы несколько лет назад даже там устраивали уборку. И всё равно люди ездят и мусорят. Но погулять, по крайней мере, можно, — отметила грибник изданию Om1 Новосибирск.

Среди доступных мест для тихой охоты местная жительница посоветовала Караканский бор. В этом районе новосибирцы смогут не только собирать грибы, но и наслаждаться видом водохранилища.

Для тех, кто предпочитает более бюджетные варианты, Наталья Ковязина порекомендовала доехать на электричке до Матвеевки, а затем до станций «Юность» или «Нижняя Ельцовка». Оттуда можно сразу попасть в лес.

— Главное — не мусорить, я об этом всех очень прошу. Если мы не будем сохранять свою природу, тогда ни грибов, ни ягод, ничего не будет, — подчеркнула грибник.

Ранее редакция сообщала о том, что любительница тихой охоты нашла в лесу «кубок эльфов». Необычный лишайник был найден между Нижней Ельцовкой и Первомайкой.