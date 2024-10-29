Любительница тихой охоты нашла в лесу «кубок эльфов»

В лесу жительница Новосибирской области обнаружила необычный организм, который в народе называют «кубок эльфов» за его причудливую форму.

Автор поста в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО» отметила, что нашла грибы между Нижней Ельцовкой и Первомайкой.

Согласно данным, полученным с помощью сервиса Inaturalist, научное название этого лишайника — «Кладония бахромчатая». Обычно он встречается на пнях, у корней деревьев и в низинах.

Грибы, которые называют «кубками эльфов», получили своё название из-за необычной формы: они похожи на вытянутый бокал, покрытый мелкими чешуйками.

Кладония бахромчатая не пригодна для употребления в пищу, но её эффектный внешний вид делает её привлекательной для любителей природы.

Ранее редакция сообщала о том, что ведром опят похвасталась жительница Новосибирска.