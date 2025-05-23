На новосибирском заводе полимеров завершается процедура банкротства

Арбитражный суд Новосибирской области постановил завершить процедуру банкротства завода «Мега-Пласт-Сибирь», который производит ПЭТ-преформы. Об этом говорится в материалах на сайте «Электронное правосудие».

Конкурсный управляющий сообщил, что все процедуры по делу о банкротстве завершены. Общая задолженность предприятия перед кредиторами составила более 804 миллионов рублей. Удалось погасить лишь около 159 миллионов за счёт продажи активов.

Напомним, завод, объявленный банкротом в августе 2018 года, готовится к ликвидации. Налоговая служба внесёт соответствующую запись в ЕГРЮЛ. Это станет печальным концом для предприятия, не сумевшего преодолеть финансовые трудности. Несмотря на частичное удовлетворение требований кредиторов и погашение текущих обязательств на сумму более 33 миллионов рублей, всё ещё остались непогашенными 8,1 миллиона рублей.

По данным сервиса Контур Фокус, на момент старта процедуры банкротства ООО «Мега-Пласт-Сибирь» учредителями компании являются Александр Щербаков (41,53) и Олег Белокрылов (58,47).

В декабре 2019 года заместитель прокурора Новосибирской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 56-летнего новосибирского предпринимателя, одного из участников и директора ООО «Мега-Пласт-Сибирь». Он обвинялся в злоупотреблении полномочиями руководителем коммерческой организации и преднамеренном банкротстве.

Ранее редакция сообщала о том, что компанию Алексея Джулая признали банкротом. Проект создания в Новосибирске трассы для мото- и автогонок остался мечтой.