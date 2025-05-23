На улице Бориса Богаткова в Новосибирске ведутся ремонтные работы

В районе станции метро «Золотая Нива» ведется комплексное обновление важнейшего участка улицы Бориса Богаткова. На площади в 22 тысячи кв.м будет уложено новое асфальтовое покрытие, вдоль фасадов пяти зданий планируется восстановить зеленые зоны и организовать дополнительные парковочные места.

— В текущем году планируется обновить 37 объектов, преимущественно это крупные магистрали с интенсивным движением, такие как улица Бориса Богаткова, где в работе находится участок протяженностью 800 метров. Помимо этого, опираясь на успешный опыт пилотного проекта по восстановлению газонов вдоль дорог, реализованного в трех районах, мы инициировали общегородскую программу по приведению в порядок зеленых зон. На эти цели выделено 135 миллионов рублей, равномерно распределенных между районами Новосибирска. Работа будет вестись планомерно, исходя из финансовых возможностей бюджета, но запрос жителей на улучшение городской среды очень серьезный, — отметил глава города.

Обновление дорожного полотна на участке от улицы Кошурникова до улицы Есенина осуществляет ООО «Дорсиб плюс», в соответствии с муниципальным контрактом. Протяженность ремонтируемого участка составляет 0,78 километра, площадь – 22 тысячи квадратных метров. Общая стоимость работ оценивается в 88 миллионов рублей.

На данный момент подрядчик выполнил фрезерование старого покрытия, уложил первый слой асфальта и нанес временную разметку. Завершение обновления дороги планируется после того, как администрация Дзержинского района закончит обустройство парковочного кармана на участке улицы Бориса Богаткова от дома № 252 до дома № 260 и заменит бордюрный камень вдоль проезжей части. Также на этом участке будет произведено восстановление газонов.

Александр Губин, директор МКУ «Управление дорожного строительства», сообщил, что согласно контракту, завершение работ по ремонту дорожного полотна запланировано на 30 сентября 2025 года. Однако подрядная организация стремится завершить все работы до конца июня текущего года.

Газоны приведут в нормативное состояние в течение лета. Будет произведено углубление грунта для предотвращения попадания грязи на проезжую часть. Максим Кудрявцев подчеркнул, что такой подход к обустройству газонов способствует лучшему оттоку дождевой воды в грунт и облегчает работу ливневой канализации. После замены грунта планируется посев травы и высадка крупномерных растений.

— В этом году мы запустили еще одну муниципальную программу, получившую условное название «10 тысяч деревьев», которая предусматривает комплексный подход к благоустройству и озеленению улиц Новосибирска, — добавил глава города.

Напомним, что на ремонт дорог в Новосибирске, с учетом средств, выделенных на сессии Законодательного собрания Новосибирской области, предусмотрено 2,5 миллиарда рублей. В планах ремонт 37 участков дорог общей протяженностью 43 километра, а также обновление более 100 участков тротуаров.