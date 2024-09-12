Количество самозанятых выросло в Новосибирской области на 40 тысяч

На конец июля 2024 года в Новосибирской области насчитывалось 240 437 самозанятых — из них 229 174 физлица и 11 263 ИП, работающих на налоге на профессиональный доход (НПД). Об этом сообщил центр «Мой бизнес» со ссылкой на статистику регионального ФНС. Для сравнения, на начало 2024 года в области было 200 188 самозанятых (из них 190 908 физлиц)

Напомним, налоговый режим для самозанятых запустили в январе 2020 году. За три месяца этот статус получили почти 9 тысяч новосибирцев. Самозанятые физические лица или индивидуальные предприниматели самостоятельно уплачивают налоги с доходов по льготной ставке — 4% или 6%. Кроме того, они самостоятельно должны заботиться о будущей пенсии. Как уточняет пресс-служба Отделения СФР по Новосибирской области, самозанятые могут формировать свою будущую пенсию, добровольно уплачивая страховые взносы на обязательное пенсионное страхование

— На сегодняшний день в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию с региональным Отделением СФР вступили более 7,5 тысяч новосибирских самозанятых, — отметили в ведомстве.

В 2024 году минимальный размер страховых взносов для самозанятых составляет 50 798,88 рублей. Эта сумма эквивалентна одному году страхового стажа и 1,0365 пенсионному коэффициенту. Максимальный размер добровольного взноса равен 406 391,04 рублям.

— Уплатив его, самозанятый получает 1 год страхового стажа, но 8,2921 пенсионных коэффициента, — констатировали в фонде.

Ранее редакция сообщала о том, что появление новой страховки приведет к росту нелегального рынка такси в Новосибирске.