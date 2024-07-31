«Лучших по профессии» выбрали в «Сибантраците»

В финал конкурса прошли самые достойные – те, кто успешно справился с испытаниями отборочного этапа. Сперва участники прошли тестирование на знание правил техники безопасности и охраны труда, а также вопросов по специфике профессии. На втором — выполняли практические задания на проверку профессиональных умений и навыков.

Как рассказала директор по персоналу УК «Сибантрацит» Сабина Жесткова, конкурс «Лучший по профессии» компания впервые провела в 2022 году:

— Тогда в нем приняли участие работники, занятые на горнотранспортном оборудовании. В 2023 конкурс расширили – привлекли специалистов обогатительных фабрик и подразделений ЖД-логистики. В этом году добавили лаборантов химического анализа. В итоге у нас получилось 16 номинаций и 99 финалистов. Не исключено, что в следующем году добавятся новые номинации. Все профессии важны и конкурс мастерства – это дополнительная возможность оценить профессионализм наших сотрудников и поощрить их.

Водители БелАЗа, машинисты экскаватора и бульдозера, аппаратчики углеобогащения, электрогазосварщики, слесари и электрослесари, составители поездов и монтеры путей и другие работники «Сибантрацита» продемонстрировали самые высокие навыки профессионального мастерства. А лучшие из лучших оказались на пьедестале почета.

Светлана Усик стала второй в номинации лаборант химического анализа. Женщина работает в службе управления качеством «Разреза Колыванского» с 2017 года. До переезда с семьей в Новосибирскую область, Светлана 20 лет работала на угольных предприятиях Донбасса.

— Здесь я решила продолжить работать по той же специализации. Мне очень нравится и моя работа, и наша лаборатория. В ней новейшее оборудование для исследований. Например, аналитические весы, на которых мы работаем, подключены к компьютеру, а расчеты выполняются с помощью специальной программы. Такой современный подход встретишь не в каждой лаборатории, — рассказывает участница конкурса.

Для Светланы Михайловны – это первый конкурс профессионального мастерства. До этого у неё не было опыта участия в соревнованиях с коллегами.

— На моём участии в конкурсе настояла заведующая нашей лабораторией. А выйти в финал и занять второе место помог опыт и знания, поддержка коллег и моей семьи. Семья — это главная составляющая моей жизни. Любые мои достижения и победы, даже маленькие, близкие воспринимают с восторгом. Самым сложным в конкурсе для меня были не задания и вопросы: они были связаны с рабочим процессом, сложнее было справиться с волнением и переживаниями, которые сопровождали меня всё время, — поделилась Светлана Усик.

Лаборант – химик уверена, что конкурсы повышают престиж профессии.

— Важно верить в себя, в свои силы, в свои знания, в свои возможности и всё получится, — считает она.

Соревнования проходили на производственных площадках активов Группы «Сибантрацит»: «Разреза Колыванского», «Разреза Восточного», «Обогатительного комплекса Листвянский», «Сибантрацит Логистика» и «Сибантрацит «Майнинг».

Компетентное жюри дотошно оценивало результаты участников. За каждую оплошность начислялись штрафные баллы. Лучшим стали те, кто не только быстрее всех справился с заданиями, но и получил наименьшее количество штрафных очков.

Награждение победителей и призеров конкурса прошло во время празднования «Дня Семьи» в р.п. Линёво, который организовала угольная компания и Фонд «Сибантрацит Содействие». За высокий профессионализм, как и полагается – достойная награда. Победителям вручили грамоты и денежные премии.

На праздник пригласили семьи сотрудников компании и жителей поселка с детьми. Мастер-классы для детей, семейные спортивные соревнования и настоящее научное шоу – лишь малая часть того, что устроили организаторы в парке отдыха в День семьи. Каждый из присутствующих получил массу положительных эмоций и возможность весело и интересно провести время с самыми близкими.

Ранее редакция сообщала, что будущие маркшейдеры побывали на самом крупном угольном разрезе региона.