Экопарк под Новосибирском почти в четыре раза увеличит прием туристов

25 новых барн-хаусов планирует в ближайшее время открыть экопарк «Чкаловские дачи» в поселке Мочище. В прошлом году отель стал победителем федерального конкурса на строительство модульных гостиниц по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства», напоминает пресс-служба Минэкономразвития Новосибирской области

— Сейчас в год принимаем 13 тыс. человек, благодаря субсидии (33 млн рублей) и строительству новых модульных номеров мы готовы будем принять в год до 50 тыс. человек, — поясняет руководитель экопарка «Чкаловские дачи» Геннадий Побижан.

Кроме того, по нацпроекту «Туризм» компания прошла отбор на льготное кредитование по постановлению 141 и получила 1,8 млрд рублей на строительство четырехэтажного корпуса в 120 номеров

Напомним, по нацпроекту в 2023 – 2024 годах Новосибирская область привлекла федеральное финансирование на модульные гостиницы в размере 295 млн рублей. Субсидию получили 6 проектов. Финансирование предоставляется в размере 50% от стоимости проекта, при этом не менее 50% стоимости вносит инвестор.

По данным Минэко, в 2024 году в Новосибирской области, в рамках этой программы новые глэмпинги также должны открыться в следующих локациях:

На территории базы «Лаки Глэмпинг» — 51 дом-сфера и SPA-центр с открытым бассейном.

На базе отдыха «Медвежка» в Ленинском районе — 5 модульных домиков на берегу озера.

На территории базы отдыха «Голубое озеро» в Бердске — 54 модульных дома из клееного бруса в стиле «барн-хаус».

На территории курорт-отеля «Маслянино» в Маслянинском районе — 51 домик-неотипи со стенами из закаленного стекла.

На территории санатория «Краснозерский» в Краснозерском районе.

На территории базы отдыха «Шале Каракан» в Ордынском районе — расширение номерного фонда за счет создания двухэтажных модульных домов.

Проект экопарка «Коён» близ села Морозово — домики из природных материалов со спортивными и детскими площадками.

По словам министра экономического развития региона Льва Решетникова, подобный конкурс будет объявлен и на 2025-2026 годы.

Ранее редакция сообщала о том, что отдых в глэмпингах распробовали жители и гости Новосибирской области.