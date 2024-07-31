Экопарк под Новосибирском почти в четыре раза увеличит прием туристов

25 новых барн-хаусов планирует в ближайшее время открыть экопарк «Чкаловские дачи» в поселке Мочище. В прошлом году отель стал победителем федерального конкурса на строительство модульных гостиниц по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства», напоминает пресс-служба Минэкономразвития Новосибирской области
— Сейчас в год принимаем 13 тыс. человек, благодаря субсидии (33 млн рублей) и строительству новых модульных номеров мы готовы будем принять в год до 50 тыс. человек, — поясняет руководитель экопарка «Чкаловские дачи» Геннадий Побижан.
Кроме того, по нацпроекту «Туризм» компания прошла отбор на льготное кредитование по постановлению 141 и получила 1,8 млрд рублей на строительство четырехэтажного корпуса в 120 номеров
Напомним, по нацпроекту в 2023 – 2024 годах Новосибирская область привлекла федеральное финансирование на модульные гостиницы в размере 295 млн рублей. Субсидию получили 6 проектов. Финансирование предоставляется в размере 50% от стоимости проекта, при этом не менее 50% стоимости вносит инвестор.
По данным Минэко, в 2024 году в Новосибирской области, в рамках этой программы новые глэмпинги также должны открыться в следующих локациях:
По словам министра экономического развития региона Льва Решетникова, подобный конкурс будет объявлен и на 2025-2026 годы.
Ранее редакция сообщала о том, что отдых в глэмпингах распробовали жители и гости Новосибирской области.
Фото предоставлено пресс-службой Минэкономразвития Новосибирской области.
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