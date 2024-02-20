Новосибирский блогер Богдан Киселёв пошёл в церковь после приговора суда

Новосибирский блогер Богдан Киселев вышел из-под домашнего ареста и сразу пошел в церковь.

Он опубликовал фото из храма у себя в Telegram-канале.

На фотографии блогер стоит возле иконы со свечей в руках.

— Ошибки имеют большие последствия. Сегодня был достаточно эмоциональный день, провёл его с близкими друзьями, — написал Киселев.

Домашний арест молодого человека закончился 19 февраля, теперь он отбывает условный срок на свободе. Арест был следствием стрельбы блогера из оружия на Октябрьском мосту.

Ранее редакция сообщала о том, что утвердили обвинительное заключение по стрелявшему на мосту блогеру в Новосибирске.