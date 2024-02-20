Новосибирский блогер Богдан Киселёв пошёл в церковь после приговора суда

Новосибирский блогер Богдан Киселев вышел из-под домашнего ареста и сразу пошел в церковь.
Он опубликовал фото из храма у себя в Telegram-канале.
На фотографии блогер стоит возле иконы со свечей в руках.
— Ошибки имеют большие последствия. Сегодня был достаточно эмоциональный день, провёл его с близкими друзьями, — написал Киселев.
Домашний арест молодого человека закончился 19 февраля, теперь он отбывает условный срок на свободе. Арест был следствием стрельбы блогера из оружия на Октябрьском мосту.
Ранее редакция сообщала о том, что утвердили обвинительное заключение по стрелявшему на мосту блогеру в Новосибирске.
Фото со страницы Богдана Киселева в Телеграм
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