В Новосибирске подорожает проезд в общественном транспорте

С 15 декабря в Новосибирске изменится стоимость проезда в общественном транспорте. Такое решение принял департамент по тарифам Новосибирской области, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

— Стоимость проезда в трамвае и троллейбусе составит 24 рубля, на автобусе – 25 рублей. Поездка в метро обойдется в 26 рублей (согласно постановлению правительства Новосибирской области от 01.12.2020), — говорится в сообщении.

Отмечается, что скидки по единой транспортной карте и «ЕТК-онлайн» сохраняются.

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