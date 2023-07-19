Трехчасовые взрывы обещают жителям Искитимского района

В городе Искитиме Новосибирской области в четверг, 20 июля, будут на протяжении трех часов греметь взрывы. Об этом жителей региона предупредили в администрации города.

– В период с 12.00 час. до 15.00 час. местного времени на ЗАО «Чернореченский карьер» запланировано проведение взрывных работ, – говорится в сообщении муниципалитета.

Напомним, что в ЗАО «Чернореченский карьер» (дочернее общество АО «Искитимцемент») завершено техническое перевооружение системы аспирации отделения вторичного дробления. В настоящее время оборудование работает в штатном режиме. Эффективность аспирационных установок составляет около 99%. В результате их запуска достигнуто снижение запыленности воздуха в рабочей зоне, а также выбросов неорганической пыли в атмосферу.

Ранее редакция сообщала о том, почему Новосибирскую область периодически «трясёт».