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«Люблю мужа и домашнюю жизнь»: Мисс НГУ-2023 разрушила стереотип про умных и красивых и разбила сердца своих поклонников

  • 16/12/2023, 17:50
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«Люблю мужа и домашнюю жизнь»: Мисс НГУ-2023 разрушила стереотип про умных и красивых и разбила сердца своих поклонников
Студентка 4 курса Анастасия Данилова покорила жюри и завоевала корону.

Ежегодный конкурс престижного университета Новосибирска уверенно доказывает всем, что девушка может быть не только умной, но и красивой. В 2023 году корону Мисс НГУ завоевала 21-летняя студентка факультета естественных наук Анастасия Данилова. В откровенном интервью журналисту Infopro54 девушка рассказала какой ценой ей далась эта победа и о чем она мечтает теперь.

«Люблю мужа и домашнюю жизнь»: Мисс НГУ-2023 разрушила стереотип про умных и красивых и разбила сердца своих поклонников

«Я готовилась 4 года»

Настя еще до поступления в вуз тщательно изучала общественную жизнь НГУ. Задолго до получения студенческого билета сибирячка буквально залипла на ролики с конкурса красоты в интернете. Она искренне восхищалась участницами и мечтала, что когда-нибудь тоже выйдет на сцену.

«Люблю мужа и домашнюю жизнь»: Мисс НГУ-2023 разрушила стереотип про умных и красивых и разбила сердца своих поклонников

― Понятно, что первые года учебы были очень насыщенными. Я даже не могла представить, как совместить все это с конкурсом. Однажды даже подала заявку на кастинг, но потом поняла, что у меня не получится уделить этому достаточное количество времени. Окончательно решилась только в сентябре этого года. Прошла кастинг и меня утвердили в качестве участницы. Вот с того момента и началась насыщенная подготовка, ― рассказывает студентка.

«Люблю мужа и домашнюю жизнь»: Мисс НГУ-2023 разрушила стереотип про умных и красивых и разбила сердца своих поклонников

Девушке предстояло самой придумать себе программу для выступления, написать «тронную» речь, подготовить домашнее задание. Совмещать обучение, личную жизнь и конкурсную активность было по-прежнему нереально сложно. Преподаватели не делали никаких поблажек, а наставники мероприятия составляли плотный график репетиций и прогонов.

«Люблю мужа и домашнюю жизнь»: Мисс НГУ-2023 разрушила стереотип про умных и красивых и разбила сердца своих поклонников

 

―Моя семья — родители, родственники и любимый муж поддерживали меня во всем. Почти все костюмы для номера делались своими руками. Моя бабуля сшила костюмы для девочек. Маску зайца и шляпу, мы тоже делали сами. Ну и конечно же, ничего бы не получилось без моей команды и моих друзей, которые непосредственно приняли участие в моем номере и поддерживали меня на протяжении всего конкурса! Я благодарна всем и каждому за участие и поддержку! ― рассказывает Анастасия.

Алиса в стране чудес

Конкурсантка признается, что когда отсматривала записи программы нескольких лет, то была в весьма затруднительном положении. Казалось, что жюри уже ничем невозможно удивить, они видели столько необычных выступлений и красоток на сцене, что уже вряд ли были способны искренне восхищаться.

«Люблю мужа и домашнюю жизнь»: Мисс НГУ-2023 разрушила стереотип про умных и красивых и разбила сердца своих поклонников

― И вдруг я вспомнила, что в детстве увлекалась жонглированием, ходила в специальную школу и у меня отлично получалось. К счастью, на конкурсе такой талант еще ни разу никто не демонстрировал. Мы все это «упаковали» в номер по мотивам сказки «Алиса в стране чудес». Все было хорошо отрепетировано, танец поставлен, костюмы сшиты, но я все равно очень волновалась. Для меня это огромный подвиг выйти на сцену, преодолеть стеснение и страх. Признаюсь честно, что очень нервничала, на сцене у меня коленки дрожали, ― откровенничает обладательница короны.

«Люблю мужа и домашнюю жизнь»: Мисс НГУ-2023 разрушила стереотип про умных и красивых и разбила сердца своих поклонников

А конкуренция среди девчонок была вполне серьезная. Все по-своему умны, талантливы и красивы. Итоги первого этапа даже успели немного расстроить Анастасию, она слегка уступила по баллам соперницам и даже в какой-то момент перестала верить в победу.

― Девочки все очень достойные! Мы сильно подружились за время подготовки, поддерживали друг друга. Понятно, что каждая хотела победить, потому что было вложено огромное количество сил и времени, ― говорит наша собеседница.

«Люблю мужа и домашнюю жизнь»: Мисс НГУ-2023 разрушила стереотип про умных и красивых и разбила сердца своих поклонников

Во втором этапе конкурсанткам предстояло одно из самых важных испытаний ― импровизация. Тут как раз оценивались не столько внешние данные и домашние заготовки, а ум, способность быстро ориентироваться и уверенность в себе. С этим заданием Анастасия Данилова справилась блестяще. Ну а ее «тронная речь» окончательно покорила строгое жюри.

― Когда начали объявлять результаты я с замиранием сердца слушала как называют номинации и других девочек. Уже в самом конце прозвучала моя фамилия. Это была победа! ― вспоминает Мисс НГУ.

«Люблю мужа и домашнюю жизнь»: Мисс НГУ-2023 разрушила стереотип про умных и красивых и разбила сердца своих поклонников

Анастасии торжественно надели корону, подарили главный приз в виде современного гаджета и присвоили титул «Мисс НГУ-2023», который теперь войдет в историю университета.

«Я замужняя и домашняя»

Не трудно догадаться, что у такой красотки и без конкурса была огромная армия поклонников. После победы, когда фотографии Анастасии облетели весь интернет, их количество кратно возросло. Но сердце девушки уже прочно занято одним единственным принцем ― скромным молодым человеком по имени Павел.

― По современным меркам я, возможно, и рано вышла замуж. Но я очень люблю своего мужа и нисколько не жалею, что мы вступили в брак. Я вообще домашняя девчонка, не люблю шумные компании и большие мероприятия. Мне нравится проводить время дома в компании близких мне людей, ― признается Настя.

«Люблю мужа и домашнюю жизнь»: Мисс НГУ-2023 разрушила стереотип про умных и красивых и разбила сердца своих поклонников

Сейчас у девушки начался еще один ответственный период в жизни ― написание дипломной работы. Кроме того, она работает в Институте химической биологии и фундаментальной медицины. Настя с огромным интересом настоящего ученого изучает все, что связано с исследованием нашей структуры ДНК.

― В будущем я хочу развиваться в направлении фармакологии. Мечтаю помогать людям: исследовать лекарственные препараты или их изобретать, ― делится планами на будущее самая красивая девушка университета.

«Люблю мужа и домашнюю жизнь»: Мисс НГУ-2023 разрушила стереотип про умных и красивых и разбила сердца своих поклонников

При таком основательном и серьезном подходе к жизни у сибирячки есть все шансы превратить любые мечты в реальность.

Редакция желает Анастасии новых побед, успешной защиты диплома и настоящего женского счастья.

Фото: Анастасия Рассолова, Никита Дюганов

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Регионы: Новосибирск

Теги : Мисс НГУ


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