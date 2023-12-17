Власти планируют благоустроить более ста гектаров Соснового бора в Новосибирске

В Новосибирске планируют благоустроить более ста гектаров Соснового бора. Об этом сообщает пресс-служба управления по благоустройству общественных пространств мэрии.

Концепцию будут создавать на благотворительные пожертвования. Так в выделенной территории будет проведено функциональное зонирование, благоустроят входные группы, проведут монтаж освещения и устройство дорожно-тропиночной сети.

В рамках разработки концепции будут также проведены опросы горожан и встречи с жителями, необходимые для понимания архитекторами территории.

Проектная документация будет готова к весне 2024 года.

Напомним, о реконструкции территории Соснового бора и парка «Сосновый бор» говорится уже много лет. В 2021 году специалисты Центрального сибирского ботанического сада провели исследование леса.

Ранее редакция сообщала о том, что определены объекты благоустройства на 2024 год в Новосибирской области.