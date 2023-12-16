Рекламодателям

По миллиону рублей на проекты получат четыре студентки из Новосибирска

  • 16/12/2023, 17:03
Автор:
По миллиону рублей на проекты получат четыре студентки из Новосибирска
Все проекты связаны с социальными инновациями.

Четыре участницы Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» президентской платформы «Россия — страна возможностей» выиграли по 1 000 000 рублей в рамках конкурсного трека «Делаю».

Алина Бабина, Новосибирский государственный технический университет, выпустила сборник методических рекомендаций по организации и проведению интерактивных мероприятий для трудоустройства лиц с ОВЗ и инвалидностью.

— Бывает, что сотрудники колледжей, университетов, кадровых агентств и центров занятости просто не понимают, как работать с людьми с особенностями здоровья. Мы берём на себя ответственность обучить специалистов такому необходимому навыку. — говорит Алина Бабина.

Анастасия Шедогубова, Новосибирский государственный педагогический университет, презентовала благотворительный музыкальный проект «Голос из прекрасного далёка» памяти Евгения Крылатова. В мероприятиях выступали дети с ограниченными возможностями здоровья, расстройствами аутического спектра и ДЦП, принимали участие инклюзивные дуэты, семейные ансамбли, педагоги по вокалу. Партнёром проекта стал благотворительный фонд помощи детям с онкогематологическими заболеваниями «Добросвет». На концертах желающие оставляли пожертвования больным детям.

Виктория Дериглазова, Новосибирский государственный технический университет, предложила на проект билингвистический клуб «Таймер» для общения на русском и русском жестовом языке. Цель клуба — сломать барьер между слышащими представителями молодёжи и молодёжи с нарушениями слуха. По задумке команды «Таймера», неформальное общение глухих людей со слышащими поможет им развивать интерес и кругозор. Клуб включает в себя четыре направления: просмотр и обсуждение фильмов с переводом на РЖЯ, подбор, чтение и обсуждение книг, организация и проведение вечеров настольных игр, обсуждение событий в жизни общества.

Арина Силантьева, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, презентовала студенческий межкультурный фестиваль «ЭтноFest». В основу идеи фестиваля легло внутриуниверситетское студенческое мероприятие «ЭтноParty», которое уже трижды проходило в НГУ и пользовалось большой популярностью, поэтому основатели решили масштабировать его до городского уровня. Фестиваль прошёл в Центральном парке Новосибирска и собрал более тысячи человек.

Всего премии по 1 млн рублей в рамках конкурсного трека «Делаю» получили 200 проектов.

Ранее редакция сообщала о том, что у начинающих предпринимателей в Новосибирске растет интерес к социальному бизнесу.

Фото пресс-службы «Россия — страна возможностей»

1 492

Рубрики : Социальное предпринимательство

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : Студенческие проекты социальное предпринимательство


Бренды Новосибирской области
ПроЗдоровье
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pWuJXibatZЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXibb7qЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXiauUEGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXiauYeЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWuJXiaabiЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

Путин: во второй волне мобилизации нет необходимости
14/12/23 17:06
Госнаграду за участие в СВО получил сын депутата заксобрания Новосибирска
1/12/23 16:17
Омбудсмену удалось вернуть с СВО троих пленных новосибирцев
28/11/23 17:27

Отстает от графика строительство крупной котельной под Новосибирском

Прокуратура потребовала от подрядчика привлечь на объект дополнительную рабочую силу.
Читать далее >>

Медвежатам Белке и Стрелке из Новосибирского зоопарка исполнился год

Сегодня они весят уже по 100 кг каждая.
Читать далее >>

Названа основная причина повышения цен на яйца и курицу в Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области не против, если УФАС, и прокуратура максимально пристально посмотрят на эту ситуацию.
Читать далее >>

Проект по переработке зерна на 5 млрд рублей представят на инвестсовет Новосибирской области

Земельный участок для реализации проекта уже поставлен на кадастровый учет.
Читать далее >>

Более 300 поправок внесено в бюджет Новосибирской области на ближайшие три года

Депутаты Заксобрания приняли бюджет во втором чтении.
Читать далее >>

Инвесторам предложат еще 9 комфортных остановок в Новосибирске

В обмен предприниматели должны установить более 18 остановочных навесов.
Читать далее >>

«Ростелеком» презентовал пятую версию отечественной операционной системы «Аврора»

«Ростелеком» представил ОС «Аврора 5.0».
Читать далее >>

Итоги первого года работы при новой цене на тепло подвели в Новосибирске

Отчет о первых итогах отнесения города Новосибирска и Куйбышева к ценовой зоне теплоснабжения заслушали депутаты регионального парламента.
Читать далее >>

До 20 декабря будут известны новые тарифы на тепло, воду и вывоз мусора в Новосибирске

В некоторых муниципалитетах рост составит 12,7%.
Читать далее >>

Ребенку с последствиями поражения спинного мозга требуется курсовое лечение

Необходимо собрать — 282 570 рублей.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Личность как бренд и бренд как личность

Особенности национального кейтеринга и его трансформации в турбулентное время раскрывает Анна Сидевич, основатель компании «Кейтеринг Анны Сидевич».
Все материалы
Бренды Новосибирской области
ПроЗдоровье
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
«Люблю мужа и домашнюю жизнь»: Мисс НГУ-2023 разрушила стереотип про умных и красивых и разбила сердца своих поклонников
16/12/23 17:50
По миллиону рублей на проекты получат четыре студентки из Новосибирска
16/12/23 17:03
Социальное предпринимательство
Отстает от графика строительство крупной котельной под Новосибирском
16/12/23 12:10
Бизнес Власть
Интерактивную карту пунктов приема вторсырья создали в Новосибирске
16/12/23 11:03
Бизнес Город Общество
Подозреваемые в вымогательстве денег у торговцев арестованы в Новосибирске
16/12/23 10:34
Право&Порядок
Только перепелиные яйца остались в Ленте в Новосибирске
16/12/23 10:18
Агропром Бизнес Власть Общество
Медвежатам Белке и Стрелке из Новосибирского зоопарка исполнился год
16/12/23 9:30
Общество
На довыборы в горсовет Новосибирска явка пока слабая
16/12/23 7:55
Власть Политика
Хельга Пирогова* признана иностранным агентом
16/12/23 7:13
Власть Политика
Новосибирская снежная баба может породниться с Архангельском ― родиной снеговика
15/12/23 18:43
Общество
Центробанк в пятый раз за полгода повысил ключевую ставку
15/12/23 18:25
Финансы
Мошенники отжали квартиру умершего у новосибирской мэрии
15/12/23 17:26
Общество Право&Порядок
Новосибирскую школу обязали выделить по 2,5 метра на каждого ученика
15/12/23 17:20
Образование Общество
Предупреждение выдано теплосетевой компании в Новосибирске
15/12/23 17:08
Бизнес Право&Порядок
В Новокузнецк можно будет слетать два раза в день из Новосибирска
15/12/23 16:06
Общество Туризм
Две Лады закупило Минприроды Новосибирской области
15/12/23 15:28
Власть Транспорт
Снежные бабы станут собственностью Новосибирска по патенту
15/12/23 15:03
Город Общество Туризм
Новосибирские приставы вселили мужчину, которого выгнала бывшая жена
15/12/23 14:42
Общество Право&Порядок
Власти намерены отменить новогоднюю программу в Новосибирске
15/12/23 14:41
Общество
Как билайн повысил лояльность корпоративных клиентов на 10%, используя аудиобейджи
15/12/23 14:37
Бизнес
Популярное
Мошенники используют новую схему обмана в интернете
15/12/23 15:17
Эксперт предупредил о вреде употребления фиточая и добавки омега-3 для печени
15/12/23 11:44
На Солнце произошла небывалая за последние шесть лет вспышка
15/12/23 9:38
Как быстро сбросить вес к Новому году
14/12/23 12:28
Врач Бурдакова рассказала о причинах синдрома хронической усталости
14/12/23 12:27
Медицина
Курение приводит к уменьшению объема мозга
14/12/23 11:22
Новости компаний
Сбер и Национальный совет по корпоративному волонтерству наметили перспективы сотрудничества
15/12/23 10:50
В ожидании заседания ЦБ банки повышают ставки по сберегательным продуктам
14/12/23 11:49
ВТБ поможет предпринимателям создать бизнес-план и выбрать стратегию развития компании
14/12/23 11:30
Как спасти сына: создатели сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» запускают социальный проект для родителей и подростков в острых ситуациях
13/12/23 16:41
Банк Уралсиб повысил ставки по накопительным счетам с начислением процентов на минимальный остаток
13/12/23 11:00
Жители Новосибирской области оформили автокредитов в объеме 2,9 млрд рублей
13/12/23 10:34

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Декабрь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска