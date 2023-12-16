По миллиону рублей на проекты получат четыре студентки из Новосибирска

Четыре участницы Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» президентской платформы «Россия — страна возможностей» выиграли по 1 000 000 рублей в рамках конкурсного трека «Делаю».

Алина Бабина, Новосибирский государственный технический университет, выпустила сборник методических рекомендаций по организации и проведению интерактивных мероприятий для трудоустройства лиц с ОВЗ и инвалидностью.

— Бывает, что сотрудники колледжей, университетов, кадровых агентств и центров занятости просто не понимают, как работать с людьми с особенностями здоровья. Мы берём на себя ответственность обучить специалистов такому необходимому навыку. — говорит Алина Бабина.

Анастасия Шедогубова, Новосибирский государственный педагогический университет, презентовала благотворительный музыкальный проект «Голос из прекрасного далёка» памяти Евгения Крылатова. В мероприятиях выступали дети с ограниченными возможностями здоровья, расстройствами аутического спектра и ДЦП, принимали участие инклюзивные дуэты, семейные ансамбли, педагоги по вокалу. Партнёром проекта стал благотворительный фонд помощи детям с онкогематологическими заболеваниями «Добросвет». На концертах желающие оставляли пожертвования больным детям.

Виктория Дериглазова, Новосибирский государственный технический университет, предложила на проект билингвистический клуб «Таймер» для общения на русском и русском жестовом языке. Цель клуба — сломать барьер между слышащими представителями молодёжи и молодёжи с нарушениями слуха. По задумке команды «Таймера», неформальное общение глухих людей со слышащими поможет им развивать интерес и кругозор. Клуб включает в себя четыре направления: просмотр и обсуждение фильмов с переводом на РЖЯ, подбор, чтение и обсуждение книг, организация и проведение вечеров настольных игр, обсуждение событий в жизни общества.

Арина Силантьева, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, презентовала студенческий межкультурный фестиваль «ЭтноFest». В основу идеи фестиваля легло внутриуниверситетское студенческое мероприятие «ЭтноParty», которое уже трижды проходило в НГУ и пользовалось большой популярностью, поэтому основатели решили масштабировать его до городского уровня. Фестиваль прошёл в Центральном парке Новосибирска и собрал более тысячи человек.

Всего премии по 1 млн рублей в рамках конкурсного трека «Делаю» получили 200 проектов.

Ранее редакция сообщала о том, что у начинающих предпринимателей в Новосибирске растет интерес к социальному бизнесу.