«Люблю тебя, зая»: сибирячка простила мужу убийство 10-летнего сына

В январе жизнерадостному мальчишке Андрею* могло бы исполнится уже 12 лет. Мальчик хорошо учился в школе, занимался музыкой, интересовался всем новым, любил маму и бабушку. Впереди у Андрюшки была долгая и, возможно, счастливая жизнь, но…. Два года назад мальчик умер в реанимации детской городской больницы. А позже следователи СК выяснили, что жизнь ребенка на протяжении последнего года была похожа на ад. У мамы появился новый муж. Он не стал Андрею папой, а скорее, наоборот, превратил его существование в каждодневный кошмар. Медицинская экспертиза смогла показать лишь многочисленные телесные травмы 10-летнего школьника. В душе у него было куда ужаснее ― боль, обида и дикий страх.

За страдания и смерть ребенка его отчим, 36-летний Иван Колесов*, был приговорен к 20 годам лишения свободы. Так совпало, что вердикт судья зачитал в тот же день, когда было совершено убийство. Но мать погибшего Андрея повела себя совсем непредсказуемо. Подробности ― в материале Infopro54.

«Мы ― нормальная семья»

Иван и Светлана* поженились в августе 2021 года. У обоих за плечами уже были неудачные браки. От первого мужа Света воспитывала сына Андрея, послушного и милого мальчишку. А от первой супруги у Ивана тоже подрастал ребенок, который появился на свет в 2020 году.

Семья Светланы с первого дня знакомства поняла, что Иван совсем не пара для женщины.

― Мы еще перед ЗАГСом заметили, что у Светы синяки на лице и руках. Она отшутилась и сказала, что накануне бракосочетания упала с ватрушки в аквапарке. При этом никаких фотографий с похода в аквапарк не показала, сменила сразу тему. Тут же подскочил жених и грубо начал спрашивать у нас: «Думаете, это я ее побил?». Мы не стали тогда развивать эту тему от греха подальше, ― вспоминают родственники невесты.

Но на праздничной вечеринке Иван проявил себя во всей красе. Он напился, стал бить посуду, а когда теща попыталась вызвать полицию, чтобы утихомирить новоявленного зятя, то тот сломал ее телефон.

Досталось и Андрюшке. Он неудачно нырнул в бассейн и разбил голову. Отчим его чуть не убил за это. Обвинил ребенка в том, что он испортил им с мамой праздник, медовый месяц и вообще жизнь. А мог бы и пожалеть и без того напуганного мальца.

Не трудно догадаться, что после такой свадьбы Света перестала общаться с родней. Да и новый муж не горел желанием, чтобы супруга слушала о нем негативные отзывы от родителей. Мужчина всячески способствовал тому, чтобы дочь перестала навещать семью и сестер. У него это получилось.

А потом Иван рассорил суженную и с подругами, и с коллегами.

― Они приезжали к нам в гости один раз. И в тот вечер Иван негативно отозвался про Андрея, а Андрей сказал нам, что отчим его обижает. Мой муж пытался заступиться за мальчика, но в итоге чуть драка не произошла. Больше мы не встречались, ― рассказала Infopro54 подруга Светланы.

Молодожены стали вести замкнутый образ жизни, практически никуда не ходили. Все знакомые заметили, что Света сильно изменилась, стала избегать общества.

― Мы ― нормальная семья. У нас все хорошо, мы любим друг друга. Не лезьте к нам и отстаньте, ― грубо отшивала сибирячка всех, кто интересовался ее жизнью.

Разборки, драки и угрозы

В это время за закрытой дверью съемной квартиры на улице Лескова происходили страшные вещи. Соседи за стенкой и в подъезде часто слышали, как у Колесовых что-то с громким грохотом постоянно падает на пол, как кричит ребенок, воет женщина.

― Мы сначала решили, что там живет кто-то психически больной. Потому что вечером в грубой форме мужской голос приказывал кому-то: «Ешь, я сказал!». Потом мы заметили, что из квартиры выходит мальчик, он был такой запуганный, скромный. Я замечала, что он после школы не хочет идти домой, а гуляет вдоль подъездов какое-то время, на площадке не играл ни с кем, ― вспоминает соседка Мария Петровна.

Однажды, когда жильцам показалось, что у Колесовых кого-то убивают, они вызвали полицию. Но участковый не смог достучаться в дверь к шумным соседям. После этого на короткое время крики прекратились.

Внимательные бабушки даже жаловались на буйных соседей хозяйке квартиры. Та делала замечания, но никуда семью не выселяла.

― Я заметила странность, что когда приходила за оплатой, то деньги мне выносил мужчина. А женщина редко появлялась. Всегда были какие-то причины: то она в душе, то на работе. Я особо не придавала этому значения, ― говорит собственница жилплощади.

Тем временем любящая жена и ее сын регулярно получали побои от агрессивного Ивана. Практически после свадьбы женщина едва не лишилась глаза после удара кулаком от своего ненаглядного.

«Мама, не заступайся за меня, я все вытерплю»

Злость отчима чаще всего сводилась к разным пустякам. Ему вообще не нравилось все, что делал 10-летний Андрюшка. То сел не так, то сказал что-то не то, то телефон уронил ― все это становилось поводом для избиения.

Мать заступалась за сына. Тогда супруг переключался на нее.

― Мама, не заступайся за меня, я все вытерплю, ― вытирая слезы однажды попросил сын.

Ребенок очень боялся за родного человека, ему каждый раз казалось, что после очередной порции кулаков, мама больше не встанет с пола и не сможет его обнять. Страх заставлял его молчать, а душа рвалась на части от постоянных кошмаров.

― Мужчина угрожал семье, что если они кому-то расскажут о насилии с его стороны, то он вообще их убьет. Женщина и сын молчали. Каждый раз для знакомых они придумывали всякие небылицы: то качелей ударились, то упали, то Андрюша с мальчишками подрался, ― рассказывает знакомая Светланы.

Мальчик стал часто пропускать школу, потому что ходить на уроки с синяками, разбитой губой и отекшим глазом ― это привлекать лишнее внимание к проблеме. Мама оформляла ему справки по болезни без посещения поликлиники.

Сама женщина тоже редко обращалась в больницу. Подруги говорят, что из-за жестоких и постоянных ударов по всем частям тела, которыми одаривал ее Иван, Света не смогла вносить две беременности.

Об ужасах, которые творились за закрытой дверью Колесовых многие догадывались, но никто не хотел вмешиваться.

«Подрался со старшеклассниками на горке и умер»

6 февраля 2021 года Светлана и Иван все-таки вызвали для Андрея скорую помощь. Мальчик еще до приезда врачей впал в кому. Медики кое-как смогли завести сердце ребенка и довезти до реанимации.

Спустя несколько часов Андрей скончался. Усилия врачей оказались бесполезными. Пока мать рыдала в больнице, Иван обеспечивал себе алиби. Он бегал по соседям в подъезде и всем рассказывал, что на мальчика напали на горке, что его увезли на скорой, но главное, чтобы они ничего плохого про семью не говорили участковому.

В больнице женщина также пояснила персоналу, что перед госпитализацией ее сын подрался с какими-то ребятами. Этой версии она придерживалась и во время общения с оперативником, который допросил ее в больнице. А потом вдруг, угнетенная произошедшим горем, дала показания против мужа.

― Она рассказала, что систематически ее и сына избивал супруг. Что они боялись рассказать правду, потому что он им угрожал. В тот день ей было страшно возвращаться домой. Ивана задержали по подозрению в убийстве, ― рассказал следователь.

А чуть позже стали известны результаты экспертизы. Как оказалось, ребенок умер от асфиксии, проще говоря ― его задушили.

«Это воздействие магии»

Следствие длилось дольше года. Неожиданно мать погибшего мальчика стала отказываться от своих показаний и защищать мужа. В суде, когда шли заседания, женщина открыто признавалась убийце сына в любви.

― Я люблю тебя, зая, ― кричала в судебном зале Светлана.

В СИЗО сибирячка регулярно писала любовные письма своему Ивану, рассказывала ему всю информацию по делу, которая была ей известна. Уговаривала соседей дать мужу и их семье положительные характеристики.

В итоге потерпевшей по делу было решено признать бабушку Андрюши. Она более адекватно оценивала ситуацию и понимала, что дочь уже не спасти.

― Это самый любимый внук у нас был. Я виню себя, что не смогла его защитить. Этому злодею надо было дать пожизненное! А Светку приворожили. Это все воздействие магии. У зятя-убийцы мать из Бурятии, там много шаманов всяких. Мы с дочерью больше не общаемся после трагедии. Бог ей судья, ― призналась Infopro54 Галина Александровна, мама Светланы.

6 февраля Новосибирский областной суд огласил приговор 36-летнему Ивану Колесову.

― Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Истязание», «Причинение средней тяжести вреда здоровью», «Убийство малолетнего». Свою вину в судебном заседании подсудимый не признал, по его версии, насилия к ребенку и жене он не применял, его оговорили. По совокупности преступлений мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также суд постановил взыскать с Колесова 1,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу бабушки убитого, ― прокомментировали в судебном департаменте по Новосибирской области.

Светлана со слезами выслушала приговор. Она до последнего верила, что муж выйдет на свободу.

*Имена героев изменены.