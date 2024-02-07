Оскандалившийся после секс-вечеринки новосибирский бар перешел на хлеб и воду

После того, как новосибирский Nebar оказался в центре скандала, он решил сменить концепцию. Теперь вместо крепких напитков и изысканных закусок в заведении будут подавать родниковую воду и хлеб. А на барной стойке разместят книги, шахматы и шашки.

— Вода будет 12 сортов и хлеб тоже 12 сортов из лучших пекарен. По барной стойке будут разложены книги, которые можно будет почитать, шашки и шахматы, в которые можно будет поиграть, — рассказала Infopro54 сотрудник Nebar Мария Краева.

Представители заведения объяснили кардинальные изменения маркетинговым ходом, цель которого переманить аудиторию из публичных библиотек.

— Очень многие красивые девушки и умные парни ходят знакомиться в публичные библиотеки. Там собирается цветник и будущая интеллектуальная элита общества, и эту аудиторию теряет наш бар. Мы создадим необычный формат вечеринок: все будут трезвые и не искушенные обжорством, — добавил в заведении.

По мнению руководства ночного клуба, их вечеринка позволит просветлить мозг, похудеть телом и познакомиться с приличными девушками.

Первая экспериментальная вечеринка соберет гостей уже сегодня, 7 февраля.

Напомним, после того, как соцсети облетело видео, на котором один из сотрудников Nebar занимается сексом с обнаженной женщиной на барной стойке, новосибирские общественники потребовали закрыть заведение.

Ранее редакция сообщала о том, что в одном из клубов Новосибирска собираются провести голую вечеринку по концепции тусовки Насти Ивлеевой. Глава союза отцов пояснил, что секс-оргию запланировали на 10 февраля. Однако после поднятого резонанса, организаторы закрыли все группы и убрали рекламу о предстоящем веселье.