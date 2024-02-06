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Стало известно, как себя чувствует медведица Шайна из Новосибирска в зоопарке Удмуртии

  • 06/02/2024, 17:37
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Стало известно, как себя чувствует медведица Шайна из Новосибирска в зоопарке Удмуртии
Она неплохо адаптируется на новом месте.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала, как поживает новосибирская медведица Шайна в зоопарке Удмуртии.

— Шайна родилась в Новосибирском зоопарке в 2018 году. Оттуда она проехала почти 2000 км до Ижевска, дорога заняла трое суток, —  отметила в сообщении Радионова.

По ее словам, медведица уже адаптируется на новом месте. А сотрудники зоопарка рассказывают о хорошем аппетите и спокойном поведении.

— Медведица родилась в неволе, поэтому вопрос о её выпуске в дикую природу не стоял. Будем приглядывать за ней, — подчеркнула глава Росприроднадзора.

Ранее редакция сообщала о том, что суд признал законным изъятие медведей у дрессировщиков Герасимовых в Новосибирске.

Фото: Freepik — wirestock

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск Ижевск

Теги : Шайна зоопарк Удмуртии белый медведь


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