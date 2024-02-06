Стало известно, как себя чувствует медведица Шайна из Новосибирска в зоопарке Удмуртии

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала, как поживает новосибирская медведица Шайна в зоопарке Удмуртии.

— Шайна родилась в Новосибирском зоопарке в 2018 году. Оттуда она проехала почти 2000 км до Ижевска, дорога заняла трое суток, — отметила в сообщении Радионова.

По ее словам, медведица уже адаптируется на новом месте. А сотрудники зоопарка рассказывают о хорошем аппетите и спокойном поведении.

— Медведица родилась в неволе, поэтому вопрос о её выпуске в дикую природу не стоял. Будем приглядывать за ней, — подчеркнула глава Росприроднадзора.

Ранее редакция сообщала о том, что суд признал законным изъятие медведей у дрессировщиков Герасимовых в Новосибирске.