Любовь до гроба: боец ЧВК «Вагнер» убил жениха на соседской свадьбе на глазах у невесты под Новосибирском

Обычная сельская свадьба, без пышных обрядов и пафосных церемоний закончилась похоронами. Один из гостей под конец торжества достал нож и расправился со счастливым женихом. Все это произошло на глазах у невесты и гостей. Сейчас подозреваемый арестован, а несчастная вдова боится, что убийца не понесет заслуженного наказания и снова окажется на свободе.

Подробности этой истории узнал журналист Infopro54.

Мимолетное счастье

Молодожены из Коченево любили друг друга уже несколько лет. В этом году пара решила узаконить отношения. Расписались в ЗАГСе, а празднование устроили у себя дома. Посиделки с близкими друзьями и родственниками в честь женитьбы планировались скромными.

25-летний жених сам не хотел пышных вечеринок. Хозяйственный парень больше заботился о подготовке жилища к предстоящей зиме и приятном сюрпризе для супруги. Денег было не много, поэтому накрыли обычный стол и принимали поздравления. 36-летняя невеста Ольга* с теплотой в душе вспоминала день знакомства и красивые ухаживания.

― Он дарил цветы в горшках, шоколадки. Помогал по дому всегда, ― рассказала журналистам КП-Новосибирск женщина.

Сибирячка всегда хвалила своего суженного, поддерживала его и сильно любила. Разница в возрасте никогда не была преградой для семейной жизни. Понимали друг друга с полуслова, с полувзгляда. Никто и подумать не мог, что счастье окажется таким мимолетным.

Незваный гость

В разгар застолья на огонек и поздравительные речи заглянул сосед Руслан. Молодожены раньше не были с ним знакомы, так как мужчина появился в поселке недавно.

― Он очень доброжелательно поздравил молодых, его от чистого сердца пригласили за стол. Он не отказался. Много, кстати, не пил, ― рассказали Infopro54 гости.

Засиживаться допоздна никто не собирался, поэтому когда родственники начали расходиться, Руслану тоже намекнули, что пора домой. Намек сосед не понял и продолжал сидеть за столом.

Тогда жених прямо и, возможно, слегка грубовато, стал выпроваживать нового знакомого. Вот тут и случилась между ними первая потасовка. Мужики разняли и не дали незваному товарищу испортить праздник. Тот, обидевшись, ушел в соседний двор. Но спустя какое-то время Руслан вернулся.

― Он и жених снова отошли поговорить. Сосед достал нож и неожиданно воткнул его три раза в новобрачного. Начался переполох, стали вызывать скорую. Никто не заметил, куда исчез Руслан. Все молились, чтобы жених выжил, ― вспоминают гости свадьбы.

Брачная ночь в реанимации

Новоиспеченная жена всю ночь дежурила у дверей реанимации в ожидании чуда. Но оно не произошло. После сложной операции мужчина скончался, так и не познав всех прелестей семейной жизни.

― По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Подозреваемый был задержан и впоследствии арестован судом, ― сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Руслан не признает своей вины и пытается доказать, что просто превысил самооборону, так как жених угрожал ему и напал первым.

Но в поселке считают, что погибший парень и мухи бы не обидел. А вот у подозреваемого очень темное прошлое.

― Он уже сидел за аналогичное преступление. Прямо в тюрьме попросился на СВО, вступил в ЧВК «Вагнер» отвоевал полгода и был помилован. Он вообще не из нашего района, приехал откуда-то на заработки. Сейчас дадут ему срок, а он снова съездит на СВО и вернется, ― возмущаются местные жители.

По инкриминируемой статье арестанту грозит до 15 лет лишения свободы.