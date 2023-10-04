Отцу, чуть не убившему свою 3-летнюю дочь, избрали меру пресечения в Новосибирске

Суд избрал меру пресечения для Александра Заборского, который чуть не убил свою 3-летнюю дочь. Он обвиняется в покушении на убийство. Об этом сообщает Карасукский районный суд.

Он заключен под стражу.

― Срок 2 месяца до 2 декабря 2024 в рамках срока расследования уголовного дела, ― говорится в сообщении

Напомним, что днем 1 октября 2023 года 24-летний отец, пытаясь успокоить свою малолетнюю дочь, приподнял ребенка и ударил о спинку дивана. Довести умысел на убийство до конца ему не удалось вследствие того, что девочке своевременно была оказана медицинская помощь. В момент происшествия матери дома не было. Девочку экстренно госпитализировали в больницу, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Известно, что семья условно благополучная. Отец нигде не работает, а мать находится в декретном отпуске. У пары четверо детей. На учете в органах профилактики семья не состоит.

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