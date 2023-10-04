Отделение для социализации молодых инвалидов открылось под Новосибирском

В Новосибирской области организовано отделение дневного пребывания, где занимаются социализацией молодых людей с ментальными расстройствами на базе Обского психоневрологического интерната. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

― В регионе в настоящее время очень остро стоит вопрос по жизнеустройству молодых людей, достигших 18 лет и имеющих серьезные ментальные нарушения. Так, на сегодняшний день порядка 1 тысячи таких граждан проживает в Новосибирской области. Отделение пилотное, рассчитано на 15 человек, ― отметила Елена Бахарева, врио министра труда и социального развития региона.

В отделении организовано полноценное комплексное трехразовое питание, обустроены комнаты отдыха, сенсорная комната и кабинет творчества. На прилегающей территории имеется веранда для спокойного отдыха на свежем воздухе, обустроены дорожки для прогулки. Министерством организована доставка специализированным автотранспортом.

Попасть в отделение можно, обратившись в отдел организации социального обслуживания населения по месту жительства.

Ранее редакция сообщала о том, что скончался известный новосибирский онколог Владимир Войцицкий.