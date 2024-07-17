Любовная драма в Новосибирске попала на видео камер у подъезда дома

Разгневанная сибирячка набросилась на молодого человека с огромным ножом у подъезда дома на улице Забалуева. Происходящее попало на камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как мужчина ходит у подъезда и разговаривает по телефону. В этот момент из кустов выбегает девушка и нападает, в руках у нее нож. Молодой человек, не прекращая беседу по мобильному, отбивается от назойливой пассии. Затем она пытается ударить парня кулаком, но тот уклоняется, и она падает на землю. Ролик с захватывающей борьбой опубликовали в социальных сетях. Из-за большого количества нецензурной лексики нам пришлось убрать звук. В оригинальном видео слышно, как лежащая на земле сибирячка зовут на помощь и жалуется, что у нее сломаны ребра. Потом внезапно она поднимается и, забыв о боли, продолжает нападать.

Все что происходило дальше описывают очевидцы в паблике «Инцидент Новосибирск».

— После потасовки девушка стала убегать от парня и села в только что приехавшее такси. Парень разбил стекло в автомобиле и убежал. Таксист вызвал полицию. Девушка тоже скрылась, — рассказал подписчик.

В комментариях пользователи очень бурно отреагировали на эту потасовку.

— Это очень смешно. Сколько у неё много актёрского мастерства. — Тут не скорую, а дурку нужно вызывать. Актриса без Оскара. — Как скучно я живу. — Высокие отношения! — Ролевые игры.

Новосибирцы не поддержали сибирячку, а только осудили ее поступок. Досталось и парню, который разбил стекло в такси. Его выходку тоже никто не одобрил.

Ранее редакция сообщала о том, что мигранта, напавшего на водителя в Новосибирске, задержали пограничники ФСБ.