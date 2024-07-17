Любовная драма в Новосибирске попала на видео камер у подъезда дома

Разгневанная сибирячка набросилась на молодого человека с огромным ножом у подъезда дома на улице Забалуева. Происходящее попало на камеры видеонаблюдения.
На кадрах видно, как мужчина ходит у подъезда и разговаривает по телефону. В этот момент из кустов выбегает девушка и нападает, в руках у нее нож. Молодой человек, не прекращая беседу по мобильному, отбивается от назойливой пассии. Затем она пытается ударить парня кулаком, но тот уклоняется, и она падает на землю. Ролик с захватывающей борьбой опубликовали в социальных сетях. Из-за большого количества нецензурной лексики нам пришлось убрать звук. В оригинальном видео слышно, как лежащая на земле сибирячка зовут на помощь и жалуется, что у нее сломаны ребра. Потом внезапно она поднимается и, забыв о боли, продолжает нападать.
Все что происходило дальше описывают очевидцы в паблике «Инцидент Новосибирск».
— После потасовки девушка стала убегать от парня и села в только что приехавшее такси. Парень разбил стекло в автомобиле и убежал. Таксист вызвал полицию. Девушка тоже скрылась, — рассказал подписчик.
В комментариях пользователи очень бурно отреагировали на эту потасовку.
— Это очень смешно. Сколько у неё много актёрского мастерства.
— Тут не скорую, а дурку нужно вызывать. Актриса без Оскара.
— Как скучно я живу.
— Высокие отношения!
— Ролевые игры.
Новосибирцы не поддержали сибирячку, а только осудили ее поступок. Досталось и парню, который разбил стекло в такси. Его выходку тоже никто не одобрил.
Ранее редакция сообщала о том, что мигранта, напавшего на водителя в Новосибирске, задержали пограничники ФСБ.
Источник фото и видео: Инцидент Новосибирск
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