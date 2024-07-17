Председатель ТСЖ обокрал на 2 млн собственников квартир в Новосибирске

В Новосибирске председатель ТСЖ «Надежда» попал под уголовное дело после того, как потратил собранные за отопление деньги с жильцов высотки на свои нужды.

Исполнение законодательства в жилищно-коммунальной сфере проверила прокуратура Ленинского района. Надзорным органом было установлено, что в период с 2022 по 2023 год собственники квартир перечислили ТСЖ в качестве оплаты за энергоресурсы более 2-х миллионов рублей. Однако председатель товарищества не передал деньги энергопоставщику, а израсходовал их по своему усмотрению.

— Своими действиями мужчина причинил ресурсоснабжающей организации материальный ущерб в размере более 2-х миллионов рублей. По материалам проверки возбуждено уголовное дело по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием», — сообщила старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.

Ранее редакция сообщала о том, что жительницу села Толмачево Новосибирского района отрезали от оплаченной электроэнергии. Женщина решила платить напрямую энергосбытовой компании, а не организации, управляющей поселком, и несколько дней просидела без света.