Стало известно имя нового директора «САХ» в Новосибирске

17 июля в должность директора регионального оператора МУП «САХ» вступает Александр Южаков.
Предыдущий глава Андрей Зыков находится в следственном изоляторе до 1 сентября. Его обвиняют в особо крупных растратах.
Южаков родился в городе Минусинске Красноярского края в 1978 году. В 2000 году он окончил московский Международный университет, получив диплом по деловому администрированию и степень MBA.
С ноября 2019 года по июль 2024 он занимал должность директора по экономике и финансам в ГК «Первый строительный фонд». До этого он работал топ-менеджером в различных компаниях, включая ОАО «Ростелеком». Женат, двое детей.
Ранее редакция сообщала о том, что директора «Спецавтохозяйства» Андрея Зыкова арестовали в Новосибирске.
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