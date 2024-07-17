Стало известно имя нового директора «САХ» в Новосибирске

17 июля в должность директора регионального оператора МУП «САХ» вступает Александр Южаков.

Предыдущий глава Андрей Зыков находится в следственном изоляторе до 1 сентября. Его обвиняют в особо крупных растратах.

Южаков родился в городе Минусинске Красноярского края в 1978 году. В 2000 году он окончил московский Международный университет, получив диплом по деловому администрированию и степень MBA.

С ноября 2019 года по июль 2024 он занимал должность директора по экономике и финансам в ГК «Первый строительный фонд». До этого он работал топ-менеджером в различных компаниях, включая ОАО «Ростелеком». Женат, двое детей.

Ранее редакция сообщала о том, что директора «Спецавтохозяйства» Андрея Зыкова арестовали в Новосибирске.