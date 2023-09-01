Люди пострадали при обрушении потолка в кафе под Новосибирском

ЧП произошло в заведении общепита на улице Комсомольской в городе Искитиме Новосибирской области. Вечером, 31 августа на головы посетителей с потолка рухнуло деревянное перекрытие.

— Инцидент случился в административном двухэтажном здании, в котором находятся кафе, пиццерия и столовая. В помещении пиццерии произошло обрушение деревянных перекрытий на площади 20 квадратных метров. Четыре посетителя и 11 человек персонала эвакуировались самостоятельно, — сообщили в МЧС региона.

В результате обрушения пострадали две девушки, которые находились в заведении.

На месте работали спасатели и спецтехника.