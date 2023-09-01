На площадке завода СИНАР в Новосибирске разрешили строить дома до 30 этажей

На сайте мэрии Новосибирска опубликован проект планировки территории, ограниченной улицами Фрунзе, Ипподромской, площадью Инженера Будагова, Красным проспектом, в Центральном и Октябрьском районах.

На плане территория, которую сейчас занимает завод «СИНАР» отнесена к зоне застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе многоквартирными жилыми домами с ограничением в 30 этажей. Также на площадке запланирован встроенно-пристроенных детский сад на 80 мест. В действующих правилах землепользования и застройки города Новосибирска СИНАР относится к зоне жилой среднеэтажной застройки до 8 этажей (Ж-3).

Напомним, в 2021 году стало известно о планах завода «СИНАР» перенести производство с площадки в центре города. Директор муниципального учреждения «Институт градостроительного планирования» Алексей Нестеркин сообщал, что проект освоения территории фабрики «Синар» уже разработан. По словам чиновника, он прошел все согласования, внесены изменения в генеральный план Новосибирска, а территория, на которой стоит фабрика, отнесена к зоне перспективной функциональной застройки. Он говорил о том, что на территории планируется построить жилой комплекс переменной этажности. Объекты недвижимости в этой локации Новосибирска, как правило, относятся к премиум-классу. Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка прогнозировал, что смену локации компании удастся осуществить не ранее чем через 5 лет. Пресс-служба АО «Синар» заявляла, что руководство и акционеры не принимали решений о закрытии фабрики.

Суда по проекту постановления, к 2030 году на территории, ограниченной улицами Фрунзе, Ипподромской, площадью Инженера Будагова, Красным проспектом, общий объем жилищного фонда увеличится с 788,3 тыс. кв. м до 1037,0 тыс. кв. м; объемы нового жилищного строительства составят 260,7 тыс. кв. м. Коэффициент плотности застройки — не более 2,5, численность населения к 2030 году увеличится с 21,89 до 29,50 тыс. человек.

Компания «Синар» производит одежду с 1921 года. По данным Seldon.Basis, генеральным директором компании АО «Синар» является Галия Сайфутдинова, совладельцами — «граждане России» и ООО «Перфект Мода», директором и владельцем которой является Мария Бирюкова. «Синар» — крупнейший на востоке России производитель одежды. УК компании — 24,9 млн рублей. Выручка в 2022 году 540 млн рублей (в 2021 — 492,5 млн), чистая прибыль – 15, 2 млн руб (в 2021 — 32,7 млн руб).

Ранее редакция сообщала о том, что на части территории завода «Экран» собственник хочет построить многоэтажные дома , а также о сносе Новосибирского оловокомбината.