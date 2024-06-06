«Люди вылетали на ходу»: два трамвая столкнулись на шоссе, пострадало 50 человек

Утром 6 июня в Кемерово случилось страшное ДТП. У одного из трамваем, по версии следствия, отказали тормоза и он протаранил второе транспортное средство. Во время движения у вагона оторвало двери и пассажиры оказались на проезжей части.
— Люди вылетали на ходу, прямо под колеса машин. Это было очень страшно. Трамвай летел на огромной скорости, — говорят очевидцы.
Сейчас следком Кузбасса ищет всех пассажиров столкнувшихся трамваев. Число пострадавших уже достигло 50 человек, 40 из них находятся в больнице.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».
К счастью, в результате аварии погибших пока нет. Мэр города лично возглавил оперативный штаб на месте ЧП.
Источник фото и видео: очевидцы.
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