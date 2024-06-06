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Новосибирская «ОПОРА РОССИИ» и мэрия Новосибирска выходят на новый уровень взаимодействия

  • 06/06/2024, 11:23

Новосибирская «ОПОРА РОССИИ» и мэрия Новосибирска выходят на новый уровень взаимодействия
5 июня состоялась встреча руководства отделения «ОПОРЫ РОССИИ» с мэром Новосибирска Максимом Георгиевичем Кудрявцевым.

Новосибирское областное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» как некоммерческое деловое объединение предпринимателей является многолетним партнером регионального правительства по решению общих задач, связанных с развитием малого предпринимательства и социально-экономического развития города и области.

Сегодняшняя встреча мэра крупнейшего муниципалитета России с предпринимателями в лице руководства «ОПОРЫ РОССИИ» стала основополагающей для диалога и взаимодействия на ближайшие годы.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поприветствовал участников встречи, отметив многолетнее взаимодействие с «ОПОРОЙ РОССИИ», которая объединяет сотни тысяч предпринимателей.

Новосибирская «ОПОРА РОССИИ» и мэрия Новосибирска выходят на новый уровень взаимодействия

Председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Игорь Салов поздравил Максима Георгиевича с избранием на должность и выразил готовность участвовать в решении стоящих сегодня перед городской властью проблем и задач.

«Наша общая задача – рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, который приведет к росту экономической активности, занятости населения, увеличению налоговой базы», — заявил Игорь Салов.

Участники встречи обсудили основные направления развития города, в которых сегодня заинтересовано предпринимательское сообщество.

Одно из ключевых – поддержка и продвижение местных товаропроизводителей.

«На самом деле большой мерой поддержки для наших предпринимателей является любая возможность познакомиться с потребителем», — рассказала Наталия Кошелева, исполнительный директор Новосибирской «ОПОРЫ РОССИИ».

Она обозначила насущные городские проблемы, связанные с демонтажем рекламных конструкций, которые являются одной из основных площадок продвижения товаров и услуг, а также нестационарных объектов торговли и услуг (далее – НТО), заявив, что сегодня предприниматели получают уведомления о расторжении действующих договоров.

Новосибирская «ОПОРА РОССИИ» и мэрия Новосибирска выходят на новый уровень взаимодействия

К сожалению, за предыдущий период, количество объектов сократилось более чем в 2 раза. При этом, для большинства производителей НТО являются основной или единственной площадкой для реализации своей продукции.

Участники пришли к решению разобраться по каждому случаю расторжения договора с добросовестными предпринимателями, не имеющих задолженностей по платежам и налогам, и возможностям предоставления компенсационных мест или заключению новых договоров.

Совместно с заместителем мэра Максимом Останиным и начальником департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Денисом Колмаковым обсудили возможность организации городских ярмарок новосибирских производителей – их планируется проводить чаще, в наиболее оживленных локациях с хорошей проходимостью, а также организовывать событийные ярмарки, по аналогии с ежегодной ярмаркой «Новосибирь», приуроченной ко Дню российского предпринимательства, организуемой «ОПОРОЙ РОССИИ» с региональным Минпромторгом. В том числе, привлекать к таким ярмаркам планируется ремесленников, у которых жители и гости города могли бы приобрести памятные сувениры с символикой Новосибирска.

Новосибирская «ОПОРА РОССИИ» и мэрия Новосибирска выходят на новый уровень взаимодействия

Поддержка местных предпринимателей ожидается деловым сообществом и в вопросе муниципальных закупок. Новосибирские компании готовы предоставлять качественные товары и услуги, но сегодня не имеют преференций в закупочной процедуре.

«Например, в Санкт-Петербурге поставщик, не осуществляющий свою деятельность на территории города, имеет возможность отклонения от цены контракта на 6%, а поставщик, имеющий юридический адрес в Питере на 15%», — рассказала Марина Ярцева, вице-председатель отделения.

Данная мера позволит не только поддержать местных производителей, но и избежать демпинга, который часто инициируют не местные участники закупок, что приводит к ухудшению качества поставляемых товаров (оказания услуг, выполнения работ) или к расторжению контрактов/договоров.

Это предложение будет проанализировано и проработано в рабочем порядке.

Еще одной задачей «ОПОРА РОССИИ» видит формирование слоя молодых технологических предпринимателей, в том числе через разработку и реализацию дополнительных мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства и поддержка инновационной деятельности в городе Новосибирске».

Вице-председатель отделения Илья Гнатуша рассказал о разработанной в Новосибирске цифровой платформе, которая позволяет предпринимателям найти исполнителей на сдельную работу, а физлицу (профессионалу и новичку) найти подработку, обеспечивая официальное оформление отношений и уплату налогов. Данный проект будет способствовать решению одной из самых актуальных задач бизнеса – решению вопроса дефицита кадров.

Возможности совместной реализации или партнерства в рамках проекта будут обсуждаться в рамках отдельной рабочей встречи.

Новосибирская «ОПОРА РОССИИ» и мэрия Новосибирска выходят на новый уровень взаимодействия

По итогам прошедшего мероприятия было подписано соглашение о сотрудничестве между мэрией Новосибирска и Новосибирским областным отделением «ОПОРЫ РОССИИ».

Ключевыми направлениями взаимодействия будут оптимизация и повышение эффективности мер муниципальной поддержки малого бизнеса, проведение совместных разъяснительных и просветительских мероприятий, реализация социально значимых проектов и совместная экспертная аналитическая работа по развитию малого бизнеса в Новосибирске.

Встречи с предпринимательским сообществом города предложено сделать регулярными, не реже 1 раза в 3 месяца.

Фото предоставлены НО «Опора России». Автор фото: Елена Симакова

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : поддержка бизнеса Опора России


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