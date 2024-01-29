Лже-газовщики ответят в суде за взрыв жилого дома на Линейной в Новосибирске

На следующей неделе начнется рассмотрение резонансного дела о взрыве жилого дома на улице Линейной. Трагедия случилась в начале февраля 2023 года. Ранним утром в одной из квартир взорвался газ. В результате был разрушен целый подъезд. Спасатели сутки вытаскивали из-под завалов погибших и пострадавших. По горячим следам следователи задержали двух работников коммерческой организации, которые накануне меняли газовые трубки в квартирах.

― Жители Омской области предстанут перед судом по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и уничтожении чужого имущества в крупном размере. Представляясь сотрудниками фактически не осуществляющей свою деятельность компании «Межрегионгаз Сервис», в нескольких квартирах дома по улице Линейной в Заельцовском районе города Новосибирска, действуя группой лиц по предварительному сговору, произвели демонтаж имеющегося газового оборудования и установили другое, за что получили материальное вознаграждение, ― прокомментировали в СК по Новосибирской области.

В результате произошла утечка и воспламенение газовоздушной смеси в одной из квартир, что привело к значительному обрушению здания, в результате которого погибли 15 человек, 11 жителей многоквартирного дома получили травмы. Был также причинен имущественный ущерб в сумме более 380 миллионов рублей. Потерпевшими по данному уголовному делу признаны 135 человек.

Рассматривать дело будут в Заельцовском районном суде. Обвиняемые ждут рассмотрения под стражей.