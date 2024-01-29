Налоговая теперь штрафует за получение арендных платежей на иностранные счета

Представители Федеральной налоговой службы (ФНС) считают незаконными валютные операции по получению владельцами зарубежной недвижимости арендных платежей на иностранные счета, пишет газета «Ведомости», ссылаясь на постановление московского управления ведомства. В связи с чем был наказан российский резидент, который является владельцем шестью коммерческих помещений, расположенных на территории Германии. Сдавая в аренду данные объекты недвижимости, он получал платежи от местных компаний, которые те перечисляли на его иностранный валютный счет.
В ФНС посчитали данный вид деятельности предпринимательским, так как он был «направлен на систематическое получение прибыли», а валютные операции признали незаконными, потому что денежные средства поступали не в банк России.
В результате резидент получил штраф в размере 30% от суммы всех операций.
Ранее редакция сообщала, что 16 человек попались на незаконных валютных операциях при перепродаже авто в Новосибирске.
Фото: ru.freepik.com — xb100
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