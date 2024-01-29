Прокуратура проверит жилищные условия многодетной семьи под Новосибирском

Прокуратура Новосибирской области заинтересовалась жилищными условиями многодетной семьи из Тогучина после публикаций в СМИ.

Алеся Шалагина и ее пятеро детей вынуждены ютиться в доме, находящемся в аварийном состоянии. Промерзлые окна, сгнившие полы, покрытые слоем льда стены и прочие прелести разрушенного жилья окружают семью уже 7 лет.

— Каждую зиму дети часто болеют, потому что дома холодно, пол и стены ледяные. Топим печку целыми днями и всё впустую, — пожаловалась Алеся.

В местной администрации женщине отказали помочь с жильем, пояснив, что на это у них нет средств. Но «неравнодушные» сотрудники соцзащиты предложили многодетной матери вышивать крестиком, чтобы заработать на ремонт дома.

В отчаянии сибирячка обратилась в администрацию президента РФ, после чего ей выделили 10 тысяч рублей на ремонт.

Ранее редакция сообщала о 23-летнем инвалиде из Тогучина, который вынужден проживать с пожилыми родителями в ужасных условиях: без отопления, горячей воды и санузла. Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку нарушений прав инвалида.