Лже-инвестор получила реальный срок за обман 33 вкладчиков в Новосибирской области

Суд вынес приговор 31-летней жительнице Карасукского района. Она признана виновной в мошенничестве. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.

— Суд установил, что в период с января 2019 по август 2022 года, подсудимая сообщала гражданам заведомо ложные сведения о якобы осуществлении ей инвестиционной деятельности и о возможности ежемесячных выплат процентов в размере от 100% до 130% годовых, — говорится в сообщении.

Мошенница убеждала своих жертв переводить деньги на ее счета или передавать их наличными. Свои обязательства она исполнять не собиралась.

Пострадавшими от действий лже-инвестора стали 33 человека. Им причинен материальный ущерб свыше 46 млн рублей. Подсудимая возместила на досудебной стадии лишь 26 миллионов.

Женщина полностью признала свою вину.

Ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. Однако осужденной выдана отсрочка из-за ребенка, который не достиг 14 лет.

Ранее редакция сообщала о том, что суд отменил сделку по незаконной покупке земли чиновницей под Новосибирском.