Рост цен на мебель и иномарки ускорился в октябре в Новосибирской области

По итогам октября годовая инфляция в Новосибирской области выросла до 6,5%. Для сравнения, в Сибири — 7,22%, в России в целом — 6,69%. Основная причина повышения инфляции — перенос возросших издержек в цены, отмечает Марина Асаралиева, первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России.

— Уже несколько месяцев подряд мы наблюдаем высокий спрос на многие товары, что позволяет компаниям быстрее переносить свои издержки в цены. Яркий пример — автомобильный рынок. Жители Новосибирской области продолжают покупать иномарки, в том числе подержанные. Но их предложение остается ограниченным после введения в августе запрета на ввоз некоторых типов автомобилей из Японии, — говорит Асаралиева. — В этой ситуации продавцы переносили в цены свои затраты, которые выросли из-за произошедших ранее ослабления рубля и повышения утилизационного сбора. Все это вместе привело к тому, что в октябре иномарки в Новосибирской области подорожали сильнее, чем в сентябре.

Впрочем, по ее словам, для автомобилистов есть и хорошие новости: в регионе замедлился рост розничных цен на бензин и дизель.

— С 21 сентября правительство ввело ограничения на экспорт топлива, а с октября вернуло бюджетные выплаты нефтеперерабатывающим заводам по демпферу в полном объеме. Все это привело к тому, что цены на моторное топливо на оптовом рынке стабилизировались. Сейчас ограничения на экспорт уже сняты, — поясняет Марина Асаралиева. — Отмечу, что в Новосибирской области много крупных сетевых АЗС, поэтому перенос оптовых цен в розничные произошел быстрее, чем во многих других сибирских регионах.

По ее словам, ценники в магазинах обновляются вместе с ассортиментом. В условиях ослабления рубля в прошлые месяцы это привело к тому, что новые партии товаров поставщикам обошлись дороже. В итоге в октябре ускорился рост цен на мебель. Ноутбуки и телевизоры продолжили дешеветь по сравнению с прошлым годом, но не так быстро, как в сентябре.

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в октябре в Новосибирской области увеличился до 5,45% после 4,42% месяцем ранее. На непродовольственные практически не изменился и составил 5,24%. Годовой прирост цен на услуги снизился до 11,16% после 11,51% в предыдущем месяце. Эксперты Сибирского ГУ ЦБ объясняют снижение инфляции на сегменте услуг эффектом высокой базы прошлого года. В октябре 2022 года цены на эти услуги выросли сильнее, что было связано с более выраженным повышением спроса.

По прогнозу Сибирского ГУ Банка России, годовая инфляция в последние месяцы 2023 года сложится в диапазоне от 7 до 7,5%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Ранее редакция рассказывала о том, почему в Новосибирске выросли цены на мебель.