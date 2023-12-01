Традиционный конкурс снежных скульптур пройдет в парке Арена в Новосибирске

Традиционный фестиваль снежных скульптур пройдёт в Новосибирске. 24-е по счёту мероприятие состоится в парке «Арена» на левом берегу Оби. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила руководитель Городской дирекции творческих программ Ирина Саркисян. Мастера изготовят скульптуры из снега на тему «Новосибирск – родина снежных баб», поэтому по условиям конкурса, в композиции обязательно присутствие стилизованного образа снежной бабы.

Она уточнила, что мероприятие стартует 4 января итоги конкурса будут подведены 8 января. Любоваться снежными скульптурами, сделанными профессионалами из разных регионов России, новосибирцы и гости города смогут до конца января.

Напомним, конкурс проводился в Первомайском сквере Новосибирска. В прошлом году фестиваль перенесли в Центральный парк. Все участники будут награждены дипломами и медалями, победители получат памятные призы.

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