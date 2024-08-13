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«Магазинам у дома» в Новосибирске рекомендовали объединяться

  • 13/08/2024, 09:09
Автор: Юлия Данилова
«Магазинам у дома» в Новосибирске рекомендовали объединяться
Кроме того, этому формату посоветовали подумать о специализации.

В рамках обучающей программы «Магазин у дома: наука выживания» эксперты рынка обозначили ключевые тренды развития этого вида ритейла и дали прогнозы по его дальнейшей трансформации.

Курс на специализацию и объединение

Илья Сухарев, владелец бренда «Фермерцентр», CEO «Фермер-центр франчайзинг», отметил, что позиции формата «магазина у дома» на рынке укрепляются.

— Еще 7 лет назад сложно было поверить, что гипермаркеты «свернутся», хотя тренд уже начинал формироваться. Сегодня открывать супермаркет площадью более 1000 кв. м — самоубийство, вне зависимости от региона, — говорит Сухарев. — Сейчас на торговлю с одной стороны давят дискаунтеры, с другой — специалитеты. На мой взгляд, «магазину у дома» без специализации будет сложно.

Михаил Матюхин, собственник магазина «Фасоль», «Свой», директор компании «ДатаКрат-С», считает, что всем ИП, занимающимся ритейлом, нужно объединяться, переходить на системообразующие принципы работы, которые позволяют не выживать, а развиваться. Франчайзи-партнер фирменной розничной сети «Калина-Малина» Кристина Каримова пояснила, что объединение позволяет партнерам внутри сообщества делиться находками и факапами, оценивать запуск товара, элементов сервиса и т.д.

Франчайзи-партнер фирменной розничной сети «Калина-Малина» Светлана Лихова добавляет, что в «магазине у дома» проще и удобнее следить за качеством и сервисом.

— У таких магазинов немного клиентов, но они постоянные и приходят каждый день. Не нужно открывать большие площади, бизнес будет процветать со стабильным персоналом, который встречает гостей с улыбкой, — уверена Лихова.

Наталия Кошелева, автор программы «Магазин у дома», модератор экспертной сессии, вице-президент Ассоциации малоформатной торговли, исполнительный директор Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ»

«Магазины мелкой розницы не конкуренты, а союзники»

Кстати, новичкам, которые только планируют открывать «магазины у дома» в Новосибирске, автор программы «Магазин у дома», модератор экспертной сессии, вице-президент Ассоциации малоформатной торговли, исполнительный директор Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Наталия Кошелева рекомендовала детально изучить площадку, где предприниматель планирует разместить точку ритейла.

— Изучите все нюансы, в том числе внешний облик объекта, расстояние до социальных учреждений, если вы планируете торговать подакцизной продукцией. Это один из трендов, которые нужно учитывать при развитии ритейла, — пояснила Кошелева.

Диджитализация плюс самообслуживание

Александр Саблин, представитель компании METRO, менеджер по развитию франчайзинга «Фасоль», к трендам относит ускорение продаж и покупки. По его словам, этот тренд наблюдается на рынке последние 3-5 лет и только усиливается.

— Покупатель выбирает магазин, куда можно прийти, быстро взять все, что необходимо, и уйти. Именно поэтому мы переводим свои магазины на самообслуживание, так как касса дает максимальное ускорение, и рекомендуем партнерам переходить на эту систему, — отметил Саблин.

Михаил Матюхин напомнил, что первая в России касса самообслуживания упрощенного типа появилась в «магазине у дома», и эта система очень хорошо себя проявила во время пандемии, когда были ограничения в социальной дистанции.

— Первыми смелости набрались в сети «Жизнь Март». Сейчас у них работают только кассы самообслуживания. Мы также планируем переводить свои магазины на работу в этом формате. Это не только скорость обслуживания, но и выход при дефиците кадров, — подчеркнул эксперт.

Матюхин считает, что в ритейле для повышения конкурентоспособности сегодня необходимо оцифровывать все рутинные операции, бессмысленную, нетворческую работу людей. Например, в сети в ближайшие месяцы появится такой продукт, как робот-товаровед. Он будет проводить инвентаризацию за несколько часов — без присутствия человека.

— В идеале было бы хорошо, если бы в «магазине у дома» работал один человек — совладелец, так как наемный персонал — это затраты. И для покупателя важно, чтобы его гостеприимно встречал человек, заинтересованный в результатах работы магазины, в том, чтобы клиент возвращался, — добавил Матюхин.

Илья Сухарев также считает, что нельзя экономить на автоматизации системы поддержания запаса ассортимента и управления отчетностью. Кристина Каримова добавляет, что система автозаказа позволяет эффективно работать с потерями и обеспечивать полные полки. «Фуд Майлз» тоже делает ставку на дижитализацию в работе с крафтовыми производителями.

Food to go набирает обороты

К трендам ритейла Михаил Матюхин отнес сохраняющийся рост интереса потребителя к готовой еде.

— У готовой еды есть очень важное качество — она быстро портится, поэтому фуры не могут ее перевозить. За готовой едой люди идут в автолавки, «магазины у дома» и т.д., — пояснил он.

Александр Саблин добавил, что в тренд ускорения обслуживания в ритейле вписывается рост популярности на Food to go («еда с собой»).

— Интерес к «еде с собой» подтверждает ускорение жизненного процесса людей. Они хотят прийти домой, не тратить время на готовку, а просто разогреть еду и съесть, — поясняет он. — Популярна также свежая выпечка ультрафрост. Поэтому для ритейла актуально поставить в точке кофемашины, небольшие печи и сделать минипекарню неполного цикла, чтобы человек могу купить кофе и булочку. Этот тренд сохранится.

Чутье на ассортимент

Илья Сухарев уверен, что сегодня у предпринимателей, работающих в ритейле, должно быть продуктовое чутье на ассортимент.

— Если вы спрашиваете, где продается какая-то продукция, то вы выступаете в роли догоняющего. Это одна из ключевых ошибок, из-за которых ассортиментный ряд сетей в РФ практически сливается, — рассуждает эксперт. — Продуктовое чутье дает возможность чувствовать рынок и быть основателем тренда. Хорошо, когда есть команда франчайзи-партнеров, которые обладают такими компетенциями.

Александр Саблин напоминает, что полка не резиновая, и если на нее заводится новый товар, то какой-то должен убираться.

— Конечно, ассортимент можно расширить и до 5000 SKU и раскидать его на 100 метров, но это будет хаос, и никто ничего покупать не станет, — подчеркнул он.

Эксперты заявили, что «магазин у дома» должен искать свою уникальность и не тратить силы на сражение с ветряными мельницами.

— Заводить бренды, которыми наполняются федеральные сети, бессмысленно. Вы не сможете с ними конкурировать по цене, так как они продавливают у производителей в опте цены минимум на 10-15% ниже, чем у вас в рознице. Ищите свою нишу, — рекомендовал Илья Сухарев.

Участники программы подтвердили, что нишевые находки действительно позволяют получить конкурентные преимущества. Например, одна новосибирская компания сделала ставку на производство высококачественного сливочного и шоколадного масла, еще один ритейл специально ищет ноунейм-товары, которым предлагает место на своих полках.

— Мы выходим на малоизвестных российских производителей, делаем ставку на качество, получаем хорошую цену — и ни с кем воевать не нужно, — поделилась опытом предпринимательница.

Андрей Гидревич, основатель и генеральный директор ООО «Фуд Майлз», также сообщил, что на Дальнем Востоке есть форматы, основанные на продаже продукции местных и крафтовых производителей.

— Мы специализируемся на формате «магазин в магазине» — стоим внутри больших супермаркетов и реализуем продукцию в режиме кооперативов. Мы сотрудничаем примерно с 200 компаниями, помогаем им попасть на полки. Пока работаем на Дальнем Востоке, в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. Надеемся, что придем и в Сибирь, — рассказал Гидревич. — Второй наш розничный проект дает дорогу в жизнь маленьким локальным производителям. Это фреш и ультра-фреш полки, где они традиционно сильны. В регионах, где это развито, такие производители могут серьезно конкурировать с федеральными сетями.

Светлана Лихова добавила, что сейчас покупатель все больше внимания обращает на качество.

— У нас много клиентов предпочитают правильное питание. Ни один баннер и наружная реклама не приведут столько клиентов, сколько качественный продукт и сервис, — пояснила она.

А вот к СТМ участники программы относятся настороженно. В частности, Андрей Гидревич считает, что ритейл заигрался с концептом, загоняя качество и цену в нереальный баланс.

— Недавно читал о результатах одного исследования: 16 образцов СТМ — все были признаны фальсификатом. Сама по себе KPI СТМ порождает такой результат. Практика показывает, что иногда у локальных производителей товар лучше, чем у СТМ, — подчеркнул Гидревич.

Не перегнуть палку

Илья Сухарев предупредил участников рынка ритейла, что покупатель крайне быстро привыкает к разного рода удобствам, и этот нюанс нужно учитывать, когда компания предоставляет их потребителю. Отменить их будет невозможно.

— Если вы запустили скидки для бабушек при покупках до обеда или уценку на кулинарию после 21:00, то уйти от этого без потери клиентов вы не сможете, — говорит эксперт. — Раскрученная сегодня история с доставкой для всех компаний убыточна, но никто не знает, как ее отменить. Никакой экономики в последней миле доставки нет. Я это точно знаю, так как три месяца тестировал подобный проект, проанализировал итоги и все свернул.

При этом, по его словам, в Новосибирске вполне работает принцип, когда предприниматели приезжают с автолавкой, собирают заказ на свою продукцию и через неделю привозят заказы.

— Покупатель приходит, забирает их, и никто не ноет, что им не привезли до двери. Поэтому, думая об удобстве покупателя, вы должны четко все оценивать, чтобы не уйти в минус, — комментирует Сухарев.

Ранее редакция рассказывала о секретах выживания «магазинов у дома» в Новосибирске.

Фото freepik, автор: prostooleh.

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : развитие ритейла магазин у дома


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