Бастрыкин взял на контроль заморозку строительства школы под Новосибирском

Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета Российской Федерации, заинтересовался ситуацией со строительством школы в посёлке Репьево Новосибирской области. Местные жители пожаловались на то, что объект не достроен, разместив информацию об этом в социальных сетях.

Школу должны были сдать ещё год назад. Однако, по данным активистов «Народного фронта», стоимость строительства увеличилась с 430 до 518 миллионов рублей. Подрядчик, который уже вывез всю свою технику со стройки, находится под пристальным вниманием правоохранительных органов.

На данный момент на объекте работают только двое рабочих одного из субподрядчиков. Возникает вопрос о безопасности оборудования и сохранности самого здания.

Евгений Долгаллев, глава регионального СК, должен будет доложить о результатах проверки в Центральный аппарат ведомства.

Ранее редакция сообщала о том, что Бастрыкин взял на контроль ситуацию с горячей водой в поселке под Новосибирском.